Discipline della tecnologia: lauree triennali in ingegneria da UniMoRe

Se a livello nazionale sempre più studenti scelgono ingegneria spinti anche dalle motivazioni lavorative, a Modena l'importanza degli studi ingegneristici si è moltiplicata in questi ultimi anni. A fronte di ciò UniMoRe ha aumentato i corsi di ingegneria presenti nella propria offerta formativa, così come ha incrementato i corsi di laurea magistrale e i master a riguardo.Ecco di seguito l'offerta formativa in ingegneria dell'Università degli Studi Modena e Reggio Emilia:

Il Corso di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale prevede due curricula: Ingegneria Civile e Ingegneria Ambientale. La scelta del curriculum è effettuata al primo anno. I due curricula condividono le discipline scientifiche e ingegneristiche fondamentali. Si differenziano invece nelle materie con forte contenuto applicativo. L'Ingegneria Civile focalizza la sua attenzione sulle strutture e sulle infrastrutture – su quanto è costruito dall'uomo. L'Ingegneria Ambientale focalizza invece la sua attenzione sulla sostenibilità dello sviluppo, sulla gestione delle risorse naturali, sul controllo dei rischi ambientali.

Nella prima parte del Corso si forniscono le conoscenze di base in ambito matematico, fisico e chimico. Accanto a queste, sin dal primo anno si forniscono conoscenze e competenze di tipo ingegneristico che consentono di affrontare adeguatamente le tematiche generali dell'Ingegneria del Veicolo: disegno meccanico, termodinamica, dai sistemi di conversione dell'energia, macchine a fluido, elettrotecnica, macchine elettriche, dimensionamento di macchine e meccanismi, tecnologie produttive, scienza dei materiali. Oltre alle lezioni in aula, la didattica si articola anche in attività di laboratorio. Il Corso offre agli studenti la possibilità di dar forma alle proprie conoscenze attraverso la realizzazione di un veicolo per la Formula Student, una prestigiosa competizione aperta agli studenti di Ingegneria di tutto il mondo. Il Corso offre la possibilità di effettuare periodi di studio all'estero e di entrare in contatto con il mondo del lavoro svolgendo tirocini formativi in azienda.

La formazione di un geometra laureato necessita di diverse componenti culturali e tecniche relative alle costruzioni in tutti i loro variegati aspetti, all'estimo, alla topografia (le tre aree fondamentali e classiche della professione), senza dimenticare le nozioni di base. Il tirocinio professionale è inserito strettamente all'interno del corso di laurea, per collegarlo meglio all'attività formativa e per ridurre il tempo di inserimento dei laureati nel mondo del lavoro. Il primo anno è dedicato alle materie di base, insieme alla topografia e alle tecnologie dei materiali da costruzione. Il secondo anno vede gli insegnamenti caratterizzanti di scienza delle costruzioni e di ingegneria ambientale, con laboratori dedicati all'economia e contabilità, alla pianificazione territoriale, all'energetica e impiantistica, alla progettazione architettonica e strutturale. Sono presenti anche insegnamenti di diritto. Nel terzo anno prevede l'estimo ed il tirocinio curriculare.

Il percorso formativo della Laurea in Ingegneria Elettronica permette di acquisire una padronanza adeguata di metodi e contenuti scientifici generali. Infatti, esso fornisce quelle conoscenze, nell'ambito della Matematica e delle altre scienze di base (Fisica, Chimica ed Informatica), che sono indispensabili nel campo dell'Ingegneria e, in particolare, nei settori dell'Elettronica, delle Telecomunicazioni e dei Controlli Automatici. Tali conoscenze vengono anche messe in pratica in attività di laboratorio ed in eventuali stage in azienda. La grande offerta occupazionale è dovuta al fatto che le moderne tecnologie dell'elettronica, delle telecomunicazioni e dell'automazione industriale sono divenute ormai fondamentali nello sviluppo del mondo moderno; infatti, nel mondo attuale, la maggior parte dei prodotti fabbricati dall'uomo non solo funziona grazie all'elettronica, ma anche è realizzata in aziende ad elevato grado di automazione.

Il corso di laurea in Ingegneria Gestionale intende fornire ai propri laureati una solida preparazione nelle scienze di base e nelle discipline dell'ingegneria industriale e dell'informazione. I percorsi formativi proposti, a partire dal terzo anno,sono: Produzione - Beni e servizi, con focus sulla progettazione di prodotti e processi per l'industria manifatturiera e dei servizi; Produzione - Energia, che pone l'accento sull'individuazione ed ottimizzazione delle necessità energetiche dei processi produttivi per la realizzazione di prodotti o per l'erogazione di servizi; ICT - Industrie digitali e creative, con focus sulle necessità delle innovative imprese digitali e creative (es.imprese ad alta automazione, con inclusione di soluzioni di robotica collaborativa, imprese del settore del fashion, imprese che propongono soluzioni per il web); ICT - Data management, con focus su ingegneri esperti nella gestione di flussi di dati, includendo quindi la possibilità di produrre software ad hoc per le imprese manifatturiere, di servizi o per la Pubblica Amministrazione.

Le materie di studio sono per il 40% specifiche dell'Ingegneria Informatica con attività pratiche in laboratorio per una verifica immediata dell'apprendimento (come si evince dal nome degli insegnamenti). Secondo le rilevazioni di Alma Laurea, il 97% dei nostri laureati dichiara “che l'utilizzo delle competenze acquisite nel percorso di studi si è rivelato utile nel loro lavoro”, mentre il 93% “che il percorso di studi si è rivelato efficace nel loro lavoro”. Diventerai Ingegnere Informatico con una formazione ad ampio spettro, che ti consentirà di comprendere tutti gli aspetti della informatica nei suoi molteplici settori. Potrai completare la preparazione iscrivendoti alla Laurea Magistrale o potrai inserirti direttamente nel mondo del lavoro, anche grazie ai contatti con l'azienda dove potrai svolgere un tirocinio formativo. La pervasività dell'informatica in tutti i settori consente ai nostri laureati di trovare occupazione in aziende informatiche multinazionali o emiliane, in aziende di consulenza internazionale, in amministrazioni pubbliche e in tutte le aziende manifatturiere di medio-grande dimensione nazionali e internazionali. Inoltre potrai intraprendere un'attività imprenditoriale, una realtà perseguibile con pochi investimenti: molte idee, un computer e una connessione ad Internet.

Il corso di laurea si articola in due curricula: Generale e Materiali. Si forniscono conoscenze di base in ambito matematico, fisico e chimico e conoscenze di tipo ingegneristico quali il disegno meccanico, la termodinamica, l'analisi dei meccanismi e il loro dimensionamento, i principi di costruzioni di macchine e di funzionamento delle macchine a fluido e le tecnologie produttive. Sono fornite, inoltre, le conoscenze fondamentali nel campo della metallurgia, della scienza dei materiali, dell'elettrotecnica e dei metodi di base e dei linguaggi di programmazione del calcolo scientifico. Oltre alle lezioni in aula, la didattica si articola anche in attività di laboratorio. Da alcuni anni, il corso offre ad alcuni studenti la possibilità di progettare e realizzare un veicolo Formula Student e Moto Student, prestigiosa competizione per gli studenti di Ingegneria di tutto il mondo. Il Corso offre la possibilità di effettuare periodi di studio all'estero e di entrare in contatto con il mondo del lavoro anche prima di laurearsi, svolgendo tirocini formativi in azienda.

Il corso di Laurea Professionalizzante in Ingegneria per l'Industria Intelligente è stato quindi interamente progettato per fornire ai propri studenti metodi e tecniche che li aiutino ad affrontare le sfide relative alle nuove tecnologie tipiche delle fabbriche intelligenti dell'Industria 4.0. Il percorso formativo offerto integra, infatti, conoscenze teoriche di base delle materie caratterizzanti l'ingegneria, con sviluppo pratico di tali metodologie in laboratorio e la loro declinazione nelle realtà aziendali mediante un tirocinio formativo. Le conoscenze fornite agli studenti sono relative alle discipline della Elettronica, della Meccanica, della Informatica e della Automatica, a cui sono affiancate competenze trasversali relative alle tecnologie moderne, alla risoluzione di problemi complessi, e le competenze fondamentali delle materie di base, quali Matematica e Fisica.