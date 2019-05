Discipline della vita: lauree triennali da UniMoRe

Lo studio del processo della vita e di come questo possa migliorare la vita dell'essere umano è stato affrontato dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia attraverso tre percorsi di laurea triennale, ovvero Biotecnologie, Scienze Biologiche, e Scienze e tecnologie agrarie e degli alimenti.

La sempre migliore conoscenza degli organismi viventi e degli ecosistemi continua a rappresentare la spinta propulsiva per dare origine a nuove discipline (genomica, bioinformatica e bioingegneria) che, da un lato, portano allo sviluppo di applicazioni innovative (test genetici, rigenerazione di organi e tessuti umani, marcatori molecolari per il miglioramento genetico assistito di piante e animali, strategie terapeutiche basate sulla veicolazione dei farmaci bersaglio), dall'altro aprono verso la valorizzazione e il trasferimento della conoscenza e delle tecnologie in settori d'intervento strategici anche per l'ambito giuridico ed economico (BioLaw e BioEconomy).

I corsi di laurea triennale

Il Corso di Laurea in Biotecnologie comprende tre ambiti formativi, strettamente integrati fra di loro. Il primo è rivolto allo studio delle discipline scientifiche di base orientate alla com prensione e allo studio teorico-sperimentale dei fenomeni biologici. Il secondo fornisce allo studente le conoscenze teoriche e le metodologie biotecnologiche per lo studio dei sistemi biologici a livello molecolare, cellulare e tissutale. Il terzo affronta le tecnologie per l'utilizzazione e la manipolazione di sistemi biologici per la produzione di beni e servizi in ambito medico, farmaceutico e industriale. L'approccio alla didattica è moderno, promuove l'accesso ad espe rienze di tirocinio e prevede la fruizione di programmi internazionali per lo scambio di studenti e docenti.

Il Corso di Laurea in Scienze Biologiche prevede una propedeuticità di apprendimento. Al primo anno sono previste le discipline di base necessarie per capire e analizzare i fenomeni biologici. Successivamente gli insegnamenti prendono in considerazione sistemi e fenomeni biologici a complessità crescente, dalle molecole, alle cellule, ai tessuti; dall'organismo, alle popolazioni e alle comunità per arrivare agli ecosistemi. Il percorso evidenzia aspetti applicativi in ambiti quali: conservazione e gestione del patrimonio naturale e della biodiversità e della salvaguardia della salute dell'uomo. Sono previste attività sperimentali per la preparazione della tesi di 1° livello da svolgere in laboratori universitari o aziende ed enti esterni. L'offerta formativa è arricchita da insegnamenti a libera scelta per approfondire tematiche di interesse dello studente.

Il Corso di Laurea in STAA fornisce le competenze per svolgere compiti e assumere ruoli tecnici e tecnico-gestionali nelle attività di produzione, conservazione e distribuzione sviluppate dalle aziende che compongono il complessivo sistema agroalimentare e negli Enti pubblici e privati che conducono attività d'analisi, controllo, certificazione ed indagini per la tutela e la valorizzazione delle produzioni agroalimentari. Il laureato può svolgere la sua attività anche in aziende dedite alla produzione di materiali, macchine ed impianti, coadiuvanti, ingredienti ed agrofarmaci. Il corso di Laurea permette di accedere senza debiti formativi alla Laurea Magistrale in Controllo e sicurezza degli alimenti.