Discipline sanitarie: lauree triennali offerte da UniMoRe

Sempre più giovani oggi scelgono l'università come percorso formativo post-diploma, eppure sono sempre più quelli che nei primi anni di accesso al mondo universitario scelgono di cambiare corso o persino area di interesse.

In questi anni l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (UniMoRe) si è distinta per capacità di innovarsi e ampliare la propria offerta didattica, tanto nel 2018 è stata inclusa dal Times Higher Education tra i 400 Atenei più importanti al mondo ed è oggi quinta nelle classifiche Censis delle grandi università.

Una guida utile per chi desidera intraprendere il percorso universitario triennale nelle discipline sanitarie.

Medicina e chirurgia

Corso a ciclo unico a numero chiuso. Il corso di Laurea si articola su sei anni e 36 corsi integrati. Durante il primo biennio, si affrontano prevalentemente le scienze di base. A partire dal terzo anno si iniziano a studiare tutte le discipline cliniche, le specialità mediche e chirurgiche, le discipline proprie della sanità pubblica, la medicina legale e la medicina del lavoro. Sono inoltre studiati i fondamenti delle principali metodiche di laboratorio e di diagnostica per immagini, ed i principi delle applicazioni alla medicina delle tecnologie biomediche.

Odontoiatria e protesi dentaria

Corso a ciclo unico a numero chiuso. L'Odontoiatra svolge attività di prevenzione, diagnosi e cura delle malattie della bocca e dei denti. Provvede alla correzione delle alterazioni dello sviluppo e delle irregolarità di posizione dei denti. In particolar modo studia le patologie e anomalie congenite ed acquisite dei denti e della bocca e i loro rapporti con lo stato generale di salute. Informa i pazienti sulle regole di prevenzione, stabilisce la cura necessaria e ne esegue i relativi trattamenti.

Dietista

Corso triennale a numero chiuso, che consente di diventare dietista, ovvero l'operatore sanitario competente in tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione dell'alimentazione e della dietoterapia.

Fisioterapista

Corso triennale a numero chiuso, che consente di diventare fisioterapista, ovvero occuparsi di interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, funzioni corticali superiori e viscali.

Igiene dentale

Corso triennale a numero chiuso, che consente di diventare igenista dentale, per entrare in team odontoiatrici promuovendo la salute orale con il fine di migliorare anche il benessere dell'intero organismo.

Infermieristica

Corso triennale a numero chiuso con sede a Modena e sede a Reggio Emilia . Una volta laureato sarà posisbile iscrciversi all'Albo professionale, potendo diventare sia dipendente di Aziende Ospedaliere, sia Residente Sanitarie pubbliche e private, oppure anche libero professionista.

Logopedia

Corso triennale a numero chiuso per diventare logopedista, ovvero svolgere attività di prevenzione e trattamento riabilitativo dei problemi di linguaggio e della comunicazione nelle varie età della vita del paziente.

Ostetricia

Corso triennale a numero chiuso per diventare ostetricia, e al termine dei tre anni di corso l'ostetrica/o è in grado di effettuare con propria responsabilità, in autonomia e/o in collaborazione con altri professionisti sanitari e sociali.

Tecnica di riabilitazione psichiatrica

Corso triennale a numero chiuso per diventare tecnico di riablitazione psichiatrica, ovvero al collaborano alla valutazione della disabilità psichica e delle risorse e potenzialità, analizzano bisogni e istanze evolutive e rilevano le risorse del contesto familiare e socio-ambientale.

Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare

Corso triennale a numero chiuso per diventare tecnici di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare sono operatori sanitari, con specificità proprie, che provvedono alla conduzione e alla manutenzione delle apparecchiature relative alle tecniche di circolazione extracorporea, emodinamica, elettrofisiologia ed ultrasuoni.

Tecniche di laboratorio biomedico

Corso triennale a numero chiuso per diventare operatori sanitari dell'area tecnico-diagnostica che potranno svolgere attività di laboratorio, di analisi e di ricerca presso i Laboratori di Analisi Chimico-Cliniche, di Farmacotossicologia, Endocrinologia, Immunoematologia e Trasfusionale, Patologia Clinica, Microbiologia, Virologia, Anatomia Patologica, Medicina Legale, Genetica Medica, Veterinaria ed altri, e presso strutture private (ditte Biomedicali, laboratori privati di ricerca e di diagnostica), in rapporto di dipendenza o libero-professionale.

Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia

Corso triennale a numero chiuso per diventare un operatore sanitario dell'area tecnico-diagnostica, tecnico-assistenziale che svolge, con autonomia professionale, le procedure necessarie all'esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona.

Terapia occupazionale

Corso triennale a numero chiuso volto a dare formazione adeguata per operare nell'ambito della prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti da malattie/ disordini fisici e psichici con disabilità temporanee o permanenti, utilizzando attività espressive, manuali, ludiche e della vita quotidiana.