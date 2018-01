Auto elettriche, nuove risorse per finanziare gli incentivi comunali

Sono oltre 200 le richieste di contributo per l’acquisto di veicoli elettrici e kit per l’elettrificazione arrivate al Comune di Modena nel 2017, per un totale di circa 45 mila euro di contributi. E, per rispondere all’elevato numero di richieste giudicate ammissibili, oltre ai 20 mila euro già destinati a questo scopo da piano triennale, sono state previste risorse aggiuntive per 10 mila euro, nel mese di agosto, e per ulteriori 15 mila euro, nel mese di dicembre.

Grazie all’ultima integrazione di risorse deliberata dalla Giunta poco prima di Natale sarà possibile finanziare tutte le richieste pervenute nell’anno appena concluso da cittadini residenti nel Comune di Modena, dalle organizzazioni private e degli Enti pubblici con sede operativa nel capoluogo. L’incentivo, attivato a Modena per promuovere la mobilità sostenibile già dal 2001 con modalità diverse nel corso del tempo, è confermato anche per l’anno 2018, per il quale è già previsto un finanziamento di 20 mila euro.

Il contributo previsto corrisponde al 20 per cento del prezzo del mezzo o del kit, Iva inclusa: fino a 250 euro per biciclette a pedalata assistita, a 150 euro per il kit che trasforma le biciclette in quelle ‘elettriche’ e a 350 euro per ciclomotori o motoveicoli a 2/3 ruote a trazione esclusivamente elettrica. I contributi verranno liquidati fino a esaurimento risorse secondo l’ordine delle domande pervenute.

Possono essere richiesti dai cittadini per un solo veicolo o kit per l’elettrificazione dei velocipedi, e dalle organizzazioni per un massimo di tre veicoli/kit, e prima di poter accedere a nuovi contributi devono trascorrere almeno 24 mesi dalla data di erogazione del precedente. La richiesta di contributo deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di acquisto del veicolo/kit per l'elettrificazione dei velocipedi (farà fede la data riportata sulla fattura/ricevuta fiscale).

Per richiedere il contributo, i soggetti interessati devono compilare l’apposito modulo (scaricabile anche dalla sezione dedicata del sito istituzionale www.comune.modena.it/aree-tematiche/trasporti-viabilita-mobilita-e-sosta) e presentarlo, insieme agli allegati necessari, direttamente al Settore Ambiente, Protezione civile, Mobilità e Sicurezza del Territorio, (8° piano, via Santi 40, 41123 Modena), inviarlo a mezzo posta raccomandata A/R o per posta elettronica certificata (ambiente@cert.comune.modena.it). A corredo delle domande devono essere allegate: copia della fattura/ricevuta fiscale che comprovi l’acquisto e sul quale dovranno essere presenti il codice fiscale del richiedente, la marca, il nome del modello del veicolo/kit, il numero di telaio/serie e il prezzo finale; copia del documento d’identità e del codice fiscale del richiedente il contributo (persona fisica o titolare/legale rappresentante in caso di organizzazione privata o pubblica); copia della documentazione fornita dal costruttore con le caratteristiche tecniche del veicolo o del kit; copia della documentazione attestante l’idoneità alla circolazione del mezzo su strada (libretto/carta di circolazione) per i ciclomotori e motoveicoli; copia della certificazione della Camera di Commercio, Industria e Artigianato, attestante la sede legale e operativa per le aziende. Le domande prive, in tutto o in parte, della documentazione richiesta, non saranno considerate valide e verranno escluse dal contributo.

La liquidazione del contributo potrà avvenire con bonifico a cura della Tesoreria comunale (il contributo verrà accreditato direttamente sul conto corrente indicato nel modulo di richiesta e dovrà essere intestato o co-intestato al beneficiario) o con pagamento presso la Tesoreria comunale nel caso in cui il richiedente non disponga di conto corrente bancario o postale.

A Modena i veicoli elettrici possono accedere alla Zona a traffico limitato e sostare gratuitamente sulle aree di sosta a pagamento, ma per accedere alle agevolazioni i proprietari di veicoli elettrici interessati dovranno richiedere preventivamente l’apposita autorizzazione all’ufficio autorizzazioni Ztl del Comune.

Per ulteriori informazioni contattare il Settore Ambiente e Protezione Civile, mobilità e sicurezza del territorio (lunedì e giovedì 8.30-13 e 14.30-18, tel. 059 2033501, fax 059 2033592, email giulia.gozzi@comune.modena.it).