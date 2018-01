Conversione dell'auto a gpl o a metano, rinnovati gli incentivi a Modena

Anche per il 2018 il Comune di Modena ha aderito alla convenzione ICBI (Iniziativa carburanti a basso impatto) tra comuni che prevede incentivi per l'installazione sui veicoli a benzina di impianti a gpl e metano. La misura, messa in atto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per ridurre l’inquinamento atmosferico, prevede la possibilità di ottenere un contributo per chi installa un impianto a gpl o a metano sulla propria auto.

Per usufruire dell’incentivo è necessario recarsi presso una delle officine aderenti all’iniziativa per la trasformazione del veicolo. L’officina, dopo aver verificato che il veicolo e l'intestatario della carta di circolazione siano in possesso dei requisiti necessari ai fini dell’incentivo, prenota via internet il contributo dal sito www.ecogas.it e il cittadino ne fruisce tramite uno sconto riportato direttamente in fattura.

L’incentivo ammonta a 500 euro (350 a carico del fondo ICBI e 150 a carico dell’officina richiedente) per installazione impianti gpl su automezzi privati Euro 3-4 alimentati a benzina; 650 euro (500 a carico del fondo ICBI e 150 a carico dell’officina richiedente) per installazione impianti metano su automezzi privati Euro 3-4 alimentati a benzina; 750 euro per installazione impianti gpl su veicoli commerciali Euro 3-4-5; 1.000 euro per installazione impianti metano su veicoli commerciali Euro 3-4-5; 750 euro per installazione impianti gpl su veicoli commerciali con alimentazione diesel; 1.000 per installazione impianti metano su veicoli commerciali con alimentazione diesel. Non sono invece più previsti incentivi per i veicoli Euro 2. (per maggiori informazioni: www.comune.modena.it/aree-tematiche/trasporti-viabilita-mobilita-e-sosta).