Rinfoltire l'appennino con 300mila piante autoctone, l'ambizioso progetto premiato dal Coldiretti

Produrre 300mila piante per reimpiantare boschi di piante autoctone sull’Appennino modenese: è l’obiettivo di Paolo Beretti e Pietro Campani, titolari dell’azienda agricola Modena Tartufi che lunedì scorso ha ricevuto la menzione speciale “ambiente” nell’ambito del premio innovazione di Coldiretti Giovani Impresa Emilia Romagna nato per valorizzare le esperienze imprenditoriali più innovative del 2018.

Il riconoscimento è stato consegnato durante la cerimonia che si è tenuta nell’azienda agricola Bertinelli di Noceto (PR) alla presenza dei giovani provenienti da tutta l’Emilia Romagna.

Pietro Campani e Paolo Berretti, titolari della società agricola Modena Tartufi di Montefiorino, nascono dall’esperienza di tre generazioni di tartufai - rende noto Coldiretti Modena. Oltre a produrre e vendere direttamente il loro tartufo stanno sviluppando un progetto di lunga gittata, che prevede di realizzare, a partire dal seme, 300 mila piante micorrizzate per reimpiantare boschi di piante autoctone sull’Appennino modenese. L’obiettivo - informa Coldiretti - è impiantare aree verdi, dando un nuovo volto ambientale e paesaggistico al territorio, creando nello stesso tempo tartufaie che diano ai proprietari la possibilità di ottenere un reddito integrativo anche in queste zone svantaggiate.

Per realizzare il progetto - continua la Coldiretti modenese - hanno adottato i progressi scientifici più recenti, le tecnologie all'avanguardia e non ultimo la sicurezza data dal nuovo disciplinare dell’Emilia Romagna che prevede a garanzia dei clienti una doppia certificazione, rilasciata nel loro caso dall’Università di Perugia e dalla stessa Regione Emilia Romagna. I clienti al momento dell’acquisto delle piante ottengono contemporaneamente la consulenza gratuita necessaria per realizzare e portare a produzione la propria tartufaia.

A fianco di questo progetto – informa Coldiretti - l’azienda sta anche realizzando il primo “Parco del tartufo” in collaborazione con il Gal “Antico Frignano”. Nell’area di Montefiorino lavorano per realizzare tartufaie con i tartufi locali protetti dal disciplinare dei prodotti tipici della Camera di Commercio di Modena come “tartufi delle valli Dolo e Dragone”.

“Ci complimentiamo con Berretti e Campani – ha detto il Direttore di Coldiretti Modena, Giovanni Duò - perché a partire da una loro passione sono stati in grado di dare vita ad un’azienda che guarda all’ambiente con l’intenzione di valorizzare il loro territorio di origine.

“Come Coldiretti – ha continuato Duò - mettiamo a disposizione dei giovani la nostra esperienza per sostenere chi è interessato a impegnare il proprio futuro in agricoltura e cogliere tutte le opportunità che la legge di Orientamento offre alle aziende agricole per l’accesso ai finanziamenti e consentire di superare le tante difficoltà burocratiche nell’avviare una propria impresa. L’interesse crescente dei giovani verso la scelta imprenditoriale in agricoltura è un fatto che non si può più definire occasionale - ha concluso il direttore di Coldiretti Modena - per questo occorrono politiche da parte delle istituzioni, in primis della Regione, che possano sostenere queste scelte e consolidare le aziende giovani e innovative che costituiranno il futuro produttivo ed ambientale del nostro territorio”: