Vuoi essere aiutato con un tasto di un telecomando ? Il Telesoccorso a Modena

Il telesoccorso è un sistema di telecomunicazione che consente all'utente, premendo il tasto di un telecomando, di lanciare un segnale di soccorso alla centrale operativa, che è in grado di attivare interventi tempestivi utilizzando il sistema in "viva voce". Possono accedere al servizio Anziani in situazioni di solitudine che si trovino in:

condizioni di non autosufficienza

di convalescenza

di rischio sanitario

che siano in grado di utilizzare in modo corretto il telecomando per lanciare il segnale di soccorso.

Dove rivolgersi

Per le persone già in carico al servizio sociale è l'assistente sociale di riferimento che lo propone e in questo caso il servizio è gratuito

Per le persone non in carico al servizio sociale è possibile fornire il nominativo e il numero di telefono della ditta che (tramite appalto) fornisce il servizio al Comune di Modena: TESAN (Vicenza) numero verde 800/441196. Specificare che esistono anche altre ditte a libera scelta.