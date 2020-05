Servizi regionali per il mantenimento dell'aziano a domicilio

La Regione Emilia-Romagna ha messo a disposizione degli anziani servizi di mantenimento a domicilio. Ecco l'elenco e i link di riferimento.

Telesoccorso

un sistema di telecomunicazione che collega il domicilio dell'anziano con una centrale operativa in grado di seguirlo e di attivare gli interventi ed i servizi in caso di richiesta di intervento. Il servizio è attivo in alcuni comuni, il cittadino interessato deve pertanto rivolgersi al Comune di residenza.

L'assegno di cura è un sostegno economico a favore delle famiglie che assistono in casa propria un anziano non autosufficiente

Il Servizio di assistenza domiciliare ha lo scopo di permettere alle persone di rimanere al proprio domicilio, vicino alla famiglia e nella realtà sociale di appartenenza, attraverso interventi prevalentemente sociali, socio-sanitari o sanitari

E' una struttura semi-residenziale che offre assistenza e realizza programmi di riattivazione e mantenimento, socializzazione e animazione nelle ore del giorno, con rientro dell?anziano a domicilio la sera

L'accoglienza temporanea può rappresentare un vero e proprio ricovero di sollievo per garantire un periodo di riposo alle famiglie che scelgono di assistere l'anziano a casa e di non ricorrere al ricovero definitivo

Per adattare la propria abitazione, eliminare barriere architettoniche, scegliere automazioni, arredi personalizzati ed altri ausili domestici è a disposizione una rete di centri di consulenza. Sono inoltre disponibili diverse forme di contributi economici e agevolazioni fiscali per la casa, gli ausili e gli autoveicoli, detrazioni/deduzioni per gli anziani in struttura e per chi assiste a domicilio una persona anziana

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per accedere ai servizi di assistenza anziani del territorio rivolgergi agli Sportelli sociali