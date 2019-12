Spazio Anziani a Modena: dove si trova e chi contattare

E' un luogo dove le persone con problemi di parziale non autosufficienza fisica o con problemi cognitivi in fase iniziale, che non necessitano di un'elevata risposta assistenziale possono ritrovarsi per socializzare ed essere stimolate cognitivamente ad esempio attraverso attività motorie, di lettura e ludico – culturali. Lo Spazio Anziani può essere frequentato con una modalità molto flessibile, è aperto 6 giorni alla settimana di norma dalle 8.30/9.00 alle 17.30/18.00

Dove rivolgersi

Sportello Sociale del polo di appartenenza, in base alla residenza anagrafica. Gli Spazi Anziani disponibili sul territorio del comune di Modena sono in via Anzio e in via Belluno e via Pergolesi. L'ammissione allo Spazio Anziani prevede una valutazione da parte dell'assistente sociale competente per territorio in base alla residenza anagrafica.

Aspetto economico

Al cittadino è richiesto il pagamento di una retta con importo legato alla valutazione del reddito del nucleo dell'anziano e di quello dei figli.

Per il servizio di trasporto è previsto un contributo per ciascun viaggio effettuato.