Aperture serali al Mabic di Maranello 

Al Mabic riprendono le aperture serali. Dal 3 gennaio al 28 febbraio 2019 il lunedì e giovedì dalle 19 alle 22 la biblioteca di Maranello rimarrà aperta per lo studio e la consultazione. Nelle serate di apertura non saranno in funzione le attività di prestito. Il servizio è reso possibile grazie al gruppo dei volontari della cultura. Per garantire le aperture serali si può collaborare dando disponibilità a ricoprire qualche turno. Per informazioni: 0536/240028.