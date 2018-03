Lo smartphone fa la fila al posto tuo, servizio Ausl attivo anche a Sassuolo

Fare la fila agli sportelli dell’Azienda USL di Modena senza muoversi da casa, o magari sorseggiando un caffè al bar. Ora è possibile anche a Sassuolo, al centro prelievi e allo sportello unico di accesso presso la palazzina del poliambulatorio. E' stato infatti esteso l’uso dell’app Qurami che consente di prendere il biglietto per la fila tramite smartphone, conoscere in tempo reale il numero esatto di persone davanti a sé e ricevere una notifica all'avvicinarsi del proprio turno.

Semplice e gratuita, questa soluzione tecnologica, attivata un mese fa presso gli sportelli unici di accesso di Carpi e Castelfranco Emilia - per servizi come la prenotazione di visite e esami, il cambio del medico, la richiesta di esenzioni dal ticket e, a Castelfranco, anche i prelievi del sangue - ha avuto subito un buon riscontro tra i cittadini.

Come funziona? Basta scaricare l’app sul proprio smartphone; una volta aperta l’applicazione ed essersi geo-localizzati, si sceglie la struttura nella quale si vuole andare e si verifica in tempo reale il numero di persone in fila. Si sceglie il servizio desiderato e si prende il “numero elettronico”, del tutto equivalente a uno dei biglietti cartacei che si prenderebbero in loco e perfettamente inserito nel flusso degli stessi.

Si potrà così attendere il proprio turno senza fare la fila perché l’app Qurami fa la fila al posto del cittadino, mentre notifiche personalizzate segnaleranno l’avanzamento della coda e il momento in cui recarsi allo sportello. L’uso di questa applicazione permette di ottimizzare tempo e impegni, facilitando gli spostamenti urbani. Per questi motivi è riconosciuta come una delle innovazioni più interessanti nel panorama delle soluzioni per le smart cities del futuro. Sono oltre 100 le strutture che la utilizzano in tutta Italia - uffici pubblici, aziende, università, ospedali, negozi e banche - mentre oltre 300.000 persone l’hanno scaricata sui propri dispositivi.