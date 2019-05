Bollo Auto ibrida: come richiedere contributo dall'Emilia-Romagna

La Regione Emilia-Romagna prosegue anche nel 2019 nel suo progetto di rimborso del bollo per chi acquista un'auto ibrida. Si tratta di un servizio molto importante perchè tale rimborso vale per 3 anni e può incentivare l'acquisto di auto ibride a basso impatto ambietale e ridotto consumo energetico. Tuttavia, ottenere il rimborso non è ancora così facile. Una guida utile per comprendere come ottenerlo.

I destinatari

Per accedere a questo contributo è necessario essere residenti in Emilia-Romagna (la residenza deve essere posseduta al momento dell’immatricolazione del veicolo) e aver immatricolato nell’anno 2019 un autoveicolo ecologico di prima immatricolazione di categoria M1 (veicolo progettato e costruito per il trasporto di persone, aventi al massimo 8 posti oltre il sedile del conducente) per uso privato con alimentazione: benzina / elettrico , gasolio / elettrico, gpl / elettrico, metano / elettrico e benzina / idrogeno.

A quanto ammonta il contributo

Non si tratta di un’esenzione del bollo auto ma di un contributo triennale equivalente: quindi gli intestatari dell’auto, che poi riceveranno il beneficio, dovranno comunque pagare il bollo auto e la Regione verserà loro il relativo ammontare, fino appunto a 191 euro che è il valore del bollo per un mezzo di media cilindrata. In particolare, i cittadini residenti in Emilia-Romagna che immatricoleranno un’automobile nel corso del 2019 potranno chiedere il contributo con una domanda online sul portale Ambiente, partire dalle ore 10 di martedì 15 gennaio e fino alle ore 12 del 31 dicembre 2019.

Tempistiche

Le richieste potranno essere presentate dalle ore 10:00 del 15 gennaio 2019 alle ore 12:00 del 31 dicembre 2019.

Come fare la domanda