Come cambiare il medico di famiglia a Modena

Il medico di famiglia è una figura molto importante, perchè si tratta di quel professionista che dovrebbe essere in grado di comprendere, almeno in generale, se il paziente è affetto da qualche patologia e quale, nonché indirizzarlo verso il collega specializzato più preparato. Per tale motivo molti modenesi sono contenti del proprio medico di famiglia, tuttavia succede che ciò non avvenga sempre e si desidera cambiarlo.

Chi gestisce i medici di famiglia

A gestire il medico di famiglia è l'AUSL di Modena che iscrive le famiglie al Servizio Sanitario Nazionale. La scelta del medico avviene quando il paziente o in alternativa un membro di una famiglia, o anagraficamente convinente, delega la scelta del medico e fa iscrivere il soggetto nella lista nazionale appena descritta.

Chi è sotto la gestione dell'AUSL di Modena

L'AUSL di Modena gestisce le attività legate alla slaute dei cittadini domiciliati nel territorio modenese, anche nel caso il cittadino cambi la residenza in comuni del territorio sempre dell'Ausl di Modena tanto da mantener eil medesimo medico, oppure il cittadino straniero o dell'Unione Europea che sia titolare di un permesso di soggiorno che dia diritto all'iscrizione al SSN con effettiva dimora nel territorio modenese.

Come si può cambiare o revocare il medico di famiglia

Per prima cosa è necessario scaricare IL MODULO che consente di presentare la domanda in tre modi differenti:

Di persona

Per posta elettronica ordinaria all'indirizzo sportelloonline@pec.ausl.mo.it

per Posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo sportelloonline@pec.ausl.mo.it

E’ sempre obbligatorio allegare una copia di un documento d'identità, tranne nel caso in cui la richiesta sia presentata di persona agli uffici dell’Azienda USL di Modena o tramite la propria PEC personale.

Il modulo deve essere consegnato all'Ufficio Competente del Distretto Sanitario di competenza.

TROVA IL TUO UFFICIO COMPETENTE