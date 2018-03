Cambio medico: si fa online anche nel Distretto di Mirandola

Prosegue con successo la sperimentazione che consente ai pazienti di un medico di medicina generale che cesserà la propria attività, di fare la richiesta di cambiare il medico di base anche senza muoversi da casa.

In questo caso il Distretto coinvolto è quello di Mirandola e i pazienti, che hanno già ricevuto comunicazione al domicilio, potranno farlo dal web inserendo il codice fiscale e il codice di accesso personale ricevuto con la lettera.

Rimangono attive anche le altre modalità: online attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico, oppure con il modulo ricevuto per posta che può essere inviato via mail a sportelloonline@pec.ausl.mo.it o consegnato in farmacia.

Con codice fiscale e documento d’identità valido, è infine possibile recarsi al Punto unico di prenotazione e assistenza di base di Mirandola (in via Lino Smerieri, 3) dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 13.00 e il sabato dalle ore 7.30 alle ore 12.30.