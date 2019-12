Agenzia Casa: il servizio per inquilini e per proprietari

PER GLI INQUILINI

Che cosa è l'Agenzia Casa

L’Agenzia Casa è un servizio pubblico del Comune di Modena che ha l’obiettivo di garantire l’accesso alla casa a tutti i cittadini con particolari requisiti e in condizioni di disagio. Con l’Agenzia Casa è più facile trovare casa; per aumentare la fascia di accoglienza è stata abbassata la soglia di reddito mensile netto necessaria per l’accesso al servizio: da 1.200 euro a circa 800 euro.

Come funziona

L’Agenzia Casa ricerca e individua sul mercato gli alloggi che sono in locazione e li concede in uso a chi vive condizioni di disagio abitativo e non è in grado di fornire ai proprietari tutte quelle garanzie necessarie per stipulare in autonomia un contratto di locazione. L’Amministrazione attraverso Agenzia Casa assegna al nucleo famigliare l’alloggio per la durata di 3 anni rinnovabili per ulteriori 2 anni, con un canone più basso rispetto alla media del mercato e senza cauzione.

A chi si rivolge

A tutti coloro che cercano casa in affitto ed hanno difficoltà a reperire alloggi autonomamente:

nuclei familiari

famiglie di nuova costituzione

single

Requisiti per accedere al servizio

Residenza a Modena

Reddito da lavoro dipendente, autonomo, o da pensione

Cittadinanza italiana o titolo regolare di soggiorno

Non avere case di proprietà

Reddito familiare pari al doppio dell’importo del canone

Canone

Canone previsto dai contratti stipulati con i proprietari maggiorato fino ad un massimo del 10% al fine di costituire un fondo di garanzia.

La domanda

Può essere presentata presso lo sportello Agenzia Casa, in bollo da 16,00 euro, previo appuntamento e su modulo appositamente predisposto. Sulla domanda è necessario indicare il possesso dei requisiti richiesti e degli eventuali criteri prioritari per l’assegnazione.

PER I PROPRIETARI

Che cosa è l'Agenzia Casa

E’ un servizio pubblico del Comune di Modena che ha l’obiettivo di incentivare alla locazione i proprietari di alloggi sfitti, rassicurandoli e fornendo loro garanzie per quanto riguarda il pagamento dei canoni di locazione ed eventuali spese accessorie.

Come funziona

Attraverso l’Agenzia il Comune si pone come intermediario tra i proprietari di alloggi sfitti e i cittadini alla ricerca di una casa. L’Amministrazione prende in affitto da proprietari privati e poi concede l’uso dell’alloggio a prezzi calmierati a tutti coloro che possiedono certi requisiti o che sono in particolari condizioni di disagio. L’Agenzia si configura quindi come un “luogo” dove possono incontrarsi la domanda di locazione a canoni accessibili per le famiglie e l’offerta di locazione da parte dei proprietari di alloggi senza i rischi tipici legati alla locazione.

A chi si rivolge

Ai proprietari di alloggi sfitti ubicati nel Comune di Modena.

I vantaggi

Affitto garantito attraverso il pagamento puntuale del canone di locazione alle scadenze concordate con il proprietario

Rimborso del 50% relativo all’atto di registrazione del contratto

Pagamento delle spese accessorie in caso di inadempienza da parte dell’affittuario

Riconsegna dell’immobile allo scadere del contratto nel caso in cui il proprietario desideri rientrare in possesso dell’alloggio

Riconsegna dell’immobile nello stato originario (ripristino di eventuali danni)

Le agevolazioni fiscali

IMU agevolata

Riduzione del 30% del reddito derivante dall’affitto ai fini della determinazione della base imponibile per l’applicazione di IRPEF e IRPEG

Riduzione dell’imposta di registro calcolata sul 70% del canone annuo di locazione



I requisiti per accedere al servizio