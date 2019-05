Come chiedere cambio di residenza a Modena

Cambiare la residenza è un evento che può avvenire più e più volte nella propria vita, eppure non tutti conosco le giuste procedure da seguire. In questa guida vi spieghiamo come cambiare residenza nel comune di Modena.

Le due tipologie di richieste che si possono fare:

Dichiarazione di cambio di residenza con provenienza da altro Comune o dall'estero Dichiarazione di cambio indirizzo/interno nell’ambito del Comune di Modena

Il modulo

Per presentare la richiesta di cambio di residenza/indirizzo occorre compilare il modulo ministeriale disponibile in formato "cartaceo" (nei formati PDF, ODT, DOC) oppure in modalità online.

Il modulo cartaceo (SCARICA QUI) deve essere compilato in stampatello e in modo leggibile in tutte le parti obbligatorie contrassegnate da * . In caso contrario sarà irricevibile.

Il modulo online (SCARICA QUI)

Il modulo (sia cartaceo che online) deve sempre essere firmato da tutti i componenti maggiorenni della famiglia e completato allegando tutti i documenti richiesti. In caso contrario sarà irricevibile.

Modalità di presentazione del modulo

Ci sono due modalità con cui è possibile presentare il modulo di dichiarazione ovvero:

1. Tramite posta elettronica

Inviare una e-mail a: iscrizioni.anagrafiche@comune.modena.it (specificando nell’oggetto "iscrizione anagrafica").

Allegare il modulo di dichiarazione firmato e acquisito tramite scanner oppure firmato digitalmente.

2. Di persona su appuntamento

L'appuntamento può essere fissato:

online tramite l'AGENDA ONLINE

tramite l'AGENDA ONLINE telefonicamente al numero 059/2032421 (lunedì, martedì, mercoledì 11.00 - 13.30; giovedì e venerdì 11.00 -13.00)

al numero 059/2032421 (lunedì, martedì, mercoledì 11.00 - 13.30; giovedì e venerdì 11.00 -13.00) di persona al Punto informativo dell'Anagrafe di Via Santi 40 (da lunedì a sabato 8.30 - 11.00; giovedì 14.00 - 17.00)

al di Via Santi 40 (da lunedì a sabato 8.30 - 11.00; giovedì 14.00 - 17.00) di persona all'Urp di Piazza Grande, 17

Cosa allegare

I cittadini italiani e stranieri devono allegare alla dichiarazione copia di documento d'identità di tutti i richiedenti maggiorenni

I cittadini extracomunitari devono allegare obbligatoriamente anche i documenti che attestano la regolarità del soggiorno in Italia previsti nell'Allegato A della modulistica ministeriale.

I cittadini comunitari provenienti dall’estero devono dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dall’Allegato B della modulistica ministeriale.