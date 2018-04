Centri estivi e disabili a Modena. Al via le richieste per il sostegno

Da oggi i genitori di bambini e ragazzi con disabilità certificata che intendono usufruire del personale educativo e assistenziale di sostegno durante i centri estivi devono presentare domanda ai gestori del centro estivo che intendono far frequentare ai figli. Il Comune di Modena per agevolare la partecipazione ai centri estivi continua, infatti, a garantire le misure di sostegno già sperimentate gli scorsi anni.

In particolare il sostegno alla partecipazione alle attività estive dei bambini fino a 11 con disabilità avviene attraverso l’assegnazione del personale educativo e assistenziale. Inoltre, la delibera approvata dalla Giunta nei giorni scorsi su proposta dall’assessore alla Scuola Gianpietro Cavazza stabilisce che, nei limiti delle disponibilità finanziarie, la medesima agevolazione sia riconosciuta, dietro espressa richiesta della famiglia, anche per gli alunni nella fascia d’età tra i 12 e i 14 anni,. Fino al 4 maggio è possibile

Le domande per richiedere il personale educativo assistenziale per sostenere la frequenza dei bambini con disabilità certificata occorre presentare domanda entro il 4 maggio. L’avviso pubblico e le modalità per presentare richiesta sono on line sul sito Internet del Comune (https://www.comune.modena.it/istruzione/centri-estivi-e-prolungamento-estivo/centri-estivi). Per ulteriori informazioni si può contattare il Settore istruzione al numero 059 2032860 o scrivere una mail (centri.estivi@comune.modena.it).

Con la medesima delibera, l’Amministrazione conferma anche il sostegno alla partecipazione dei centri estivi dei bambini della fascia 0-36 mesi attraverso l’assegnazione di voucher a parziale copertura delle rette di frequenza. Inoltre, questo tipo di intervento è esteso anche ai bambini conosciuti e assistiti dai servizi sociali comunali, attraverso assegni di entità maggiore per ridurre significativamente l’importo della retta a carico della famiglia. L’avviso pubblico per poter usufruire dei voucher comunali destinati alle famiglie con bambini in età da nido che frequentano i centri estivi sarà pubblicato nei prossimi giorni.

Alle forme di sostegno di iniziativa comunale si aggiungeranno presto i contributi previsti dal Progetto regionale per la conciliazione vita-lavoro, cofinanziati con le risorse del fondo Sociale Europeo 2014-2020 Asse II, rivolti alle famiglie di alunni nella fascia di età tra i 3 e i 13 anni che frequenteranno i centri estivi. Dal mese di maggio le famiglie potranno presentare domande per ottenere il sostegno. Il valore del contributo di cui potranno usufruire i nuclei con reddito Isee fino a 28 mila euro, è pari a 70 euro a settimana a bambino, per un massimo di tre settimane.

Per ottenere i contributi regionali, i voucher destinati ai bimbi dei nidi e le agevolazioni in termini di personale assistenziale per i disabili, la famiglia dovrà scegliere il centro estivo tra quelli inseriti nell’albo comunale