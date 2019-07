Lavori di intervento gas in via Canaletto sud. Temporanea chiusa traffico in via Don Monari

I tecnici di Inrete Distribuzione Energia, la società del Gruppo Hera che gestisce l’attività di distribuzione del gas naturale e dell’energia elettrica, stanno svolgendo da stamani lavori di pronto intervento a Modena, in via Canaletto sud, all’incrocio con via don Monari, su una condotta gas in bassa pressione. I lavori dovrebbero concludersi, salvo imprevisti, in serata.

Necessaria la temporanea chiusura al traffico di un tratto di via don Monari per tutta la durata dell’intervento. Non sono previste sospensioni del servizio gas agli utenti della zona.