Il Comune investe sul personale, si cercano sei dipendenti

Il Comune di Maranello investe sul personale. Presso l’amministrazione comunale cittadina sono in atto procedure selettive per la ricerca di diversi profili professionali, attraverso le procedure della mobilità tra enti e del concorso pubblico, in questo caso utilizzando il turnover previsto dalla legge. Le procedure di mobilità riguardano 2 posti di Istruttore Tecnico (cat. C) presso il Servizio Ambiente e Patrimonio pubblico e presso il SUAP - Sportello Unico Attività Produttive (la domanda va presentata entro il 16 marzo); 1 posto di dirigente per l'Area economico-finanziaria (la domanda va presentata entro il 28 febbraio); 1 posto di istruttore amministrativo (cat. C) presso il Servizio Cultura, Sport e Politiche Giovanili (riapertura termini). I concorsi pubblici per assunzioni a tempo pieno e indeterminato riguardano: 1 posto di istruttore direttivo al Servizio Istruzione (la domanda va presentata entro il 15 marzo); 1 posto di istruttore amministrativo riservati ai soggetti disabili (la domanda va presentata entro il 15 marzo). Tutte le informazioni sul sito del Comune di Maranello.