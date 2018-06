Cucciolate di gattini nelle aree verdi, i consigli utili del Gattile

I volontari dell’associazione “4 Zampe per l’Emilia” e gli operatori del canile-gattile intercomunale “Punto&Virgola” di Magreta ricordano i comportamenti corretti da adottare in caso ci si imbatta in una cucciolata di gattini appena nati, eventualità possibile soprattutto in questo periodo dell’anno, tra zone verdi, sotto a cespugli o in tane seminascoste.

Innanzitutto ci si raccomanda di non toccarli, prendendoli in mano o spostandoli, per evitare che la madre decida di abbandonarli, sentendo un odore diverso. Se la zona di ritrovamento è di competenza del canile, si può chiamare il numero 059 512807 (in orario di apertura) o il 112. L’allattamento artificiale, per aumentare le possibilità di sopravvivenza dei cuccioli, dev’essere sempre l’ultima possibilità, quindi i gattini verranno recuperati solo nel caso si sia certi dell’assenza della madre.

I volontari che operano al Punto&Virgola di Magreta, sempre disponibili ad accogliere e formare nuovi volontari, restano comunque a disposizione per illustrare le modalità corrette con cui allattare artificialmente i cuccioli, così come a guidare il percorso delle adozioni, che avvengono per gli animali di almeno due mesi di età, per i quali il proprietario si impegna alla sterilizzazione una volta diventati adulti.

“Gli operatori del canile Punto e Virgola di Magreta – afferma l’Assessore all’Ambiente Giorgia Bartoli – sono ormai un punto di riferimento per la nostra comunità in materia di cani e gatti: invito pertanto tutti coloro che avessero dubbi o interrogativi su come gestire una nuova cucciolata a contattarli per ricevere tutte le istruzioni del caso”.