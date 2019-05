Assegni di maternità e contributi per le famiglie numerose, via alle domande

Si può già presentare domanda all’Ufficio Pacchetto Famiglie del Comune di Modena per ottenere i contributi dedicati ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e per gli assegni di maternità. Gli avvisi pubblicati on line dopo l’approvazione della Giunta comunale recepiscono la rivalutazione per l'anno 2019 della misura degli assegni mensili e le soglie di Isee per il nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità.

Possono richiedere l’assegno familiare, che per intero è pari a circa 144 euro per 13 mensilità per complessivi 1.857 euro, le famiglie con almeno tre figli minori e con indicatore Isee per l’anno 2018 non superiore a 8.745 euro. La richiesta va presentata entro il 31 gennaio 2020.

L’assegno di maternità viene invece erogato per cinque mensilità, per complessivi 1.731 euro (346 euro al mese) per nascite, affidamenti preadottivi e adozioni relativi al 2019. La domanda va presentata dalla madre con indicatore della situazione economica Isee per l'anno 2018 non superiore a 17.330 euro, in assenza del trattamento previdenziale di indennità di maternità o, se si tratta di una madre lavoratrice, per la concessione della differenza nel caso il trattamento percepito sia inferiore a 342 euro. La domanda va presentata entro sei mesi dalla nascita del bambino.

L’indicatore Isee ai fini della richiesta di prestazioni sociali agevolate viene rilasciato dai Caaf autorizzati e la prestazione è gratuita.

Le domande vanno presentate via mail (centro.famiglie@comune. modena.it) o via fax (059 2033338). In entrambi i casi occorre allegare il modulo di domanda debitamente compilato e firmato, oltre a documento di riconoscimento del firmatario e agli altri documenti necessari. Modulistica ed elenco dei documenti da allegare sono disponibili sul sito www.comune.modena.it/genitori- a-modena. La domanda può anche essere consegnata di persona all'Ufficio Pacchetto Famiglie di piazzale Redecocca, ma solo su appuntamento.

Punto di riferimento per i due tipi di agevolazioni, assegni di maternità e contributi per nuclei numerosi, è appunto il Centro per le famiglie del Comune di Modena, situato in piazzale Redecocca 1, e in particolare l’Ufficio Pacchetto Famiglie aperto al pubblico lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.

Per informazioni e appuntamenti: Ufficio Informafamiglie, lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18, tel. 059 2033614.