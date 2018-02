Agenti "accertatori" per controllare lo smaltimento dei rifiuti, online il corso di formazione

Agenti accertatori e ispettori ambientali volontari: corso online gratuito a servizio di gestori e Comuni per prevenire e combattere l’abbandono e l’errato conferimento dei rifiuti

Atesir, l'Agenzia d’ambito del Servizio Rifiuti, ha attivato un corso online per formare gli Agenti accertatori e gli Ispettori ambientali volontari: figure in carico a gestori, Comuni e Unioni per la sorveglianza del territorio e per sanzionare violazioni quali ad esempio l’abbandono o l’errato conferimento dei rifiuti. Agenti accertatori e Ispettori volontari sono le nuove figure previste dalla Legge Regionale sull’economia circolare per potenziare le azioni di informazione, vigilanza e controllo sul territorio regionale.

Il corso è realizzato sulla piattaforma regionale di E-learning SELF da ATERSIR in collaborazione con ANCI Emilia-Romagna, ed è destinato a formare da un lato i cosiddetti Agenti accertatori, figure professionali incaricate dai gestori e destinate all’accertamento e alla contestazione di sanzioni in caso di comportamenti che violino il corretto funzionamento del servizio di raccolta rifiuti, e dall'altro gli Ispettori ambientali volontari - figure che Comuni e Unioni possono incaricare con funzioni di controllo, prevenzione e supporto al corretto conferimento, alla gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti sul territorio.

“La graduale introduzione delle diverse modalità di raccolta differenziata – afferma Vito Belladonna, Direttore di ATERSIR - porta fisiologicamente alcuni cittadini a non adempiere, per pigrizia o per disinteresse, alle nuove e più accurate procedure di raccolta e differenziazione dei rifiuti. Tali comportamenti, sono dannosi per il territorio e verso quei cittadini che scrupolosamente e con sforzo personale contribuiscono al raggiungimento di risultati ambientali e al decoro urbano attraverso un corretto conferimento dei propri rifiuti.”

“Visto che il ruolo di queste figure comporta delicati rapporti con i cittadini - rafforza Stefano Mazzetti, delegato ambiente di ANCI Emilia-Romagna e Sindaco di Sasso Marconi - è fondamentale che siano adeguatamente formate, autorevoli e competenti sulle modalità di raccolta dei rifiuti adottate in ogni comune, che rispondono a precise norme nazionali e regionali. In accordo con ATERSIR abbiamo inoltre voluto che il corso fosse realizzato con modalità e-learning, riducendo così le complessità e i costi (economici, organizzativi e ambientali) dovuti ai tradizionali corsi frontali in aula che coinvolgono centinaia di persone sul territorio regionale.”

È un altro tassello – conclude Vito Belladonna – che compone la complessa attività dell’Agenzia orientata da un lato al raggiungimento degli obiettivi di ridurre i rifiuti e migliorare la raccolta differenziata garantendo dall’altro una sempre migliore qualità del servizio ad un costo corretto ed equo”.