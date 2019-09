Come consultare gli Atti del Comune di Modena: l'Albo Pretorio

Se sei interessato a consultare tutti gli Atti del Comune di Modena è possibile farlo grazie all'Albo Pretorio. Infatti, secondo la DG n. 543 del 04/01/2011 si obbliga i Comuni le modalità di presentazione delle richieste di pubblicazione.

Gli Atti del Comune di Modena sono consultabili da QUI.

Chiunque abbia domande a riguardo è necessario inviare un'email a segen006@comune.modena.it

Similmente però è possibile fare una Ricerca Atti a seconda di numerose variabili come: anno pubblicazione, richiedente, oggetto, in pubblicazione dal al. Per farlo è necessario recarsi QUI.