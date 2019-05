Anagrafe canina: dove iscrivere il proprio cane a Modena

Per proteggere i propri amici a quattro zampe è stata istituita dal Ministero della Salute l'anagrafe canina, che consente di inserire in un registro pubblico il proprio cane e dotarlo di microchip, così che possiate trovarlo in caso si perdesse. I dati vengono raccolti dall'amministrazione regionale alla banca nazionale, tuttavia tale registrazione avviene a livello comunale, e più precisamente nel Comune di residenza.

Tempistiche

Secondo la normativa la registrazione all'anagrafe canina deve avvenire entro e non oltre il secondo mese di vita del cane, oppure entro 15 giorni dal momento in cui si entra in possesso del cane.

A cosa serve il microchip

Grazie al microchip che viene innestato nel collo del cane, durante le procedure di registrazione all'anagrafe canina, tale software sarà collegato da quel momento ad una persona identificata con nome, cognome, codice fiscale, numero di telefono e indirizzo di residneza. A svolgere ovviamente tale mansione di innesto del microchip è il veterinario.

Inoltre, il microchip funge anche da memoria, così che se il vostro case dovesse andare in ospedale o dal veterinario sarà possibile avere uno storico delle sue diagnosi pregresse.

In caso di passaggio di proprietà

Nel caso vi sia un passaggio di proprietà il cedente dovrà consegnare insieme al cane anche il documento di passaggio di proprietà, ovvero la seconda parte del certificato di iscrizione spiegato in precedenza, che dovrà essere aggiornato con i dati del nuovo proprietario. Una volta compilato il documento è necessario inviarlo all'ASL di registraizone del cane, che aggiornerà la banca dati.

Il costo

Il costo dell aprocedura quivale a quello del microchip ovvero di 3,20 euro.

Anagrafe canina a Modena

L'anagrafe canina a Modena si trova in Via Santi, 40 a Modena (41123).

Telefono: 059/2032903 059/2032214

Fax: 059/2032160

E-Mail: anagrafe.canina@comune.modena.it

Orario: lunedì e giovedì 8.30-13.00 e 14.30-18.00.