Come adottare un cane a Modena: cosa sapere sul canile intercomunale

Se sei interessato ad adottare un cane è importante sapere che in via Nonantolana 1219 a Modena è presente il Canile Intercomunale che offre la possibilità di trovare il proprio amico a quattrozampe.

Gli orari

L'apertura al pubblico segue i seguenti orari:

Orari invernali (da ottobre ad aprile). Per il 2016 orario invernale anticipato dal 25 settembre.

Lunedì, martedì e giovedì dalle 10.00 alle 13.00; mercoledì dalle 11.00 alle 15.00; venerdì chiuso; sabato e domenica dalle 10.00 alle 15.00.

Il ritiro degli animali di proprietà si effettua tutte le mattine dalle 9.00, il venerdì dalle 9.00 alle 12.00.

Orari estivi (da maggio a settembre)

Lunedì 10.00 - 12.00 e 16.00 - 18.00, martedì e mercoledì 10.00 - 13.00, giovedì 10.00 - 12.00 e 16.00 - 18.00. Venerdì chiuso. Sabato e domenica 10.00 - 13.00 e 16.00 - 18.00.

Il ritiro degli animali di proprietà si effettua tutte le mattine dalle 9.00, il venerdì dalle 9.00 alle 12.00.

Come avviene l'adozione

Prima di tutto il personale preparato vi farà vedere i cani a disposizione, che sono tutti adottabili, e in questo primo incontro sarà possibile capire quali sono le vostre esigenze ma anche ascoltare le storie dei simpatici amici a quattrozampe. La cosa più difficile in questo caso è individuare il cane.

Una volta individuato, non resterà che compilare la modulistica e se necessario aspettare qualche giorno per gli accertamenti sanitari che precedono l'adozione. Insieme al cane ricevete la scheda sanitaria con annotati tutti gli esami ed accertamenti sanitari, eventuali terapie in atto, le vaccinazioni ed altre indicazioni che saranno utili al vostro veterinario di fiducia.

Sarà compito del canile consegnare la modulistica firmata all'Ufficio Anagrafe Canina del Comune di Modena.