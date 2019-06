Certificato di morte: come ottenerlo a Modena

Se si è in cerca del certificato di morte, ovvero di quel documento nel quale si attesta che un cittadino è morto in un dato giorno e in un dato luogo il cui decesso sia stato registrato in Italia presso un ufficio di stato civile, a Modena ci sono 5 luoghi in cui è possibile richiederlo.

Dove viene rilasciato

Viene rilasciato all'Ufficio Anagrafe del Comune così come all'Anagrafe di Quartiere.

Di seguito gli indirizzi:

Anagrafe del Comune

Via Santi Venceslao, 40

Anagrafe Quartiere 1

Piazza Redecocca, 1

Anagrafe Quartiere 2

Via Nonantolana, 685/2

Anagrafe Quartiere 3

Via Don Minzoni, 121

Anagrafe Quartiere 4

Via Newton, 150/b

A chi viene rilasciato

per coloro che alla data della morte erano residenti nel Comune di Modena

per coloro, residenti in altro comune, il cui decesso è avvenuto a Modena. Viene rilasciato solo in carta libera ed esente da qualsiasi diritto

Cosa serve per presentarsi

E' necessario portare con sè il documento d'identità valido, ovvero non scaduto.

Costi

Nessuno