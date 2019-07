Come costituire un'associazione a Modena

Se sei interessato a costituire un'associazione riconosciuta o un'associazione non riconosciuta questa è la guida che risponde alle tue domande:

Associazioni riconosciute

Un'associazione è un contratto tra due o più parti per la realizzare un interesse di natura ideale comune a tutti i soggetti che vi partecipano. Elementi essenziali per la costituzione di una associazione riconosciuta sono un atto costitutivo solenne, cioè si devono costituire per atto pubblico (fatto davanti un notaio), ed uno statuto. Si può trattare anche di un solo documento, purché contenga:

denominazione dell'ente (è importante che sia diversa da quella di altri enti iscritti nello stesso pubblico registro delle persone giuridiche, cioè che hanno sede nella medesima provincia)

scopo dell'associazione (che dev'essere di natura ideale, ed ovviamente lecito), ed eventualmente le attività previste per il suo raggiungimento

la descrizione del patrimonio, senza vincoli precisati per la sua entità, anche se - per le procedure di riconoscimento - è determinante sia valutato come sufficiente a raggiungere lo scopo prefissato dall'associazione

la sede

la presenza di almeno due organi: l'assemblea degli associati (che hanno tutti diritto di voto) e gli amministratori

le condizioni di ammissione degli associati

Il riconoscimento

Se l'associazione svolge attività limitata all'ambito regionale il riconoscimento deve essere richiesto alla Regione Se l'associzione svolge la propria attività su tutto il territorio nazionale il riconoscimento deve essere chiesto presso la Prefettura.

Associazione Non Riconosciuta

Per le associazioni per le quali non si chiede il riconoscimento non sono obbligatorie forme particolari. Si possono quindi costituire con semplice scrittura privata o in forma orale.