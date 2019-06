Rubata o smarrita la tessera sanitaria ? Come richiedere duplicato a Modena

Mettiamo il caso che vi sia stato rubato il portafoglio o che lo abbiate smarrito è probabile che una delle prime carte che desiderate riavere, dopo aver bloccato le carte di credito e denunciato il furto, è la Tessera Sanitaria. A fronte di tali esigenze esiste un procedimento presso l'AUSL Modena per richiedere il duplicato della Tessera Sanitaria, che è il medesimo anche in caso non sia stata rubata o persa, ma semplicemente deteriorata.

Il modulo

Per richiedere una copia è necessario compilare il modulo in allegato.72._duplicato_tessera_sanitaria (1)-2

Con il seguente modulo si potrà chiedere il duplicato della tessera sanitaria cartacea o magnetica

Come presentare la richiesta

La richiesta si può presentare in 3 modi:

di persona

per posta elettronica ordinaria, all'indirizzo sportelloonline@pec.ausl.mo.it

per Posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo sportelloonline@pec.ausl.mo.it

Dove consegnarlo

E' necessario presentare il modulo presso l'ufficio competente del distretto sanitario di residenza o presso le farmacie di Modena e provincia

UFFICIO DI COMPETENZA NEL TUO DISTRETTO

Allegati