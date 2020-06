Porto d'armi: come richiedere il rinnovo a Modena

Il libretto è un documento che viene rilasciato unitamente alla licenza di porto di pistola ed ha validità sessennale.

Chi può fare la richiesta

La domanda di rinnovo del libretto deve essere presentata prima della scadenza dall'intestatario del libretto.

Cosa fare

Le Guardie Particolari Giurate per ottenere il libretto personale per le licenze di porto d'armi devono presentare la documentazione richiesta al Prefetto.

Il libretto personale può essere ritirato (in Prefettura) direttamente dall'interessato o da persona munita di delega e di fotocopia del documento di riconoscimento dell'intestatario.

Documentazione richiesta:

domanda in bollo da € 16,00 della guardia giurata armata ( da presentare solo se viene richiesto il rinnovo del libretto non contestualmente al rinnovo della licenza di porto d'arma rilasciata alla guardia particolare giurata) (vedi il modello F)

ricevuta di versamento di € 1,14 sul conto corrente postale. 5413 intestato a "Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sez. di Modena" con l'esatta indicazione della causale del versamento due fotografie formato tessera (in uniforme), di cui una autenticata.

La fotografia può essere autenticata dall'ufficio che riceve la documentazione, se presentata personalmente dall'interessato

originale del libretto in scadenza

