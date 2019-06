Richiedere la patente smarrita o rubata: come fare a Modena

In caso di smarrimento o di furto della propria patente di guida è necessario prima di tutto effettuare la denuncia dell'accaduto entro 48 ore dal fatto, così che le Forza dell'Ordine siano in grado di far sapere se il documento sia duplicabile direttametne dal ministero, rilasciando così un permesso provvisorio di guida indispensabile per guidare.

Dove sporgere denuncia

Questura

Via Giovanni Palatucci, 15

Ufficio denunce: 059/410784 - 059/410855

Orari: dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 19.00

L'ufficio garantisce comunque il servizio, al di fuori degli orari indicati, per le urgenze

Comando Polizia Municipale (Ufficio Polizia Giudiziaria)

Via Galilei, 165

Orari: da lunedì a venerdì 8.30-13.00; sabato 8.30-12.30; giovedì 14.30-18.00

Stazione Carabinieri Modena Principale

Via Pico della Mirandola, 30

Tel. 059/3166065 - 3166073

Orari: dalle 8.00 alle 20.00

Stazione Carabinieri Modena

Viale Tassoni, 42

Tel. 059/212400

Orari:

- feriali dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.30

- festivi dalle 8.00 alle 13.00

Stazione Carabinieri Modena S. Damaso

Via Vignolese 1335

Tel. 059/469107

Orari: dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00; domenica dalle ore 8.00 alle 12.00

Se la patente risulta duplicabile

In caso la patente risulti duplicabile è necessario portare due foto recenti al posto di polizia che ha ricevuto la denuncia e un documento di identità valido. La patente duplicata viene spedita dal ministero alla residenza dell’utente con posta assicurata.

Se la patente non risulta duplicabile

In caso contrario, invece, è necessario recarsi presso un ufficio della motorizzazione e presentare la richiesta di duplicato.