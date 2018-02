Elezioni. Servizio trasporto gratuito per persone con difficoltà motorie

Le persone in carrozzina o con gravi difficoltà di deambulazione, per le elezioni di domenica 4 marzo 2018 (si vota solo in quel giorno dalle 7 alle 23), potranno avvalersi di un servizio di trasporto riservato ai seggi, svolto dall’associazione “Pubblica assistenza – Croce blu”. Il servizio è gratuito e comprende il trasporto, con automezzi attrezzati, da casa al seggio elettorale e ritorno, con disponibilità di operatori volontari. I cittadini interessati possono prenotare entro il 28 febbraio all’Urp Ufficio relazioni col pubblico in piazza Grande, tel. 059 20312, lunedì e giovedì dalle 9 alle 18.30; martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13.

La prenotazione può essere richiesta anche all’associazione Pubblica assistenza Croce blu in via Giardini 481 - telefono 059 343156, fax 059 2929515 tutti i giorni dalle 8 alle 16. Dal sito internet (www.comune.modena.it/elezioni) è anche possibile scaricare un apposito modulo di richiesta.

Per votare ci si deve presentare al seggio con la tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido (carta d’identità, libretto della pensione con foto, patente, passaporto), che può essere anche scaduto, ma da non più di tre anni, salvo la presenza di uno dei membri del seggio che conosca personalmente l'elettore, o di un altro elettore del Comune (con documento valido), che ne attestino l'identità.

È consigliato controllare per tempo di avere la propria tessera elettorale, che abbia ancora spazi liberi per le timbrature e non sia deteriorata. La tessera elettorale può essere richiesta anche agli sportelli anagrafici dei quartieri: ai Quartieri 1 e 4 al lunedì e al giovedì dalle 8.30 alle 12.30, ai Quartieri 2 e 3, al martedì e al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

Per informazioni sulle elezioni rivolgersi all'Urp di piazza Grande 17, al piano terra del Municipio, aperto lunedì e giovedì dalle 9 alle 18.30; martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13, tel. 059 20312 o consultare il sito (www.comune.modena.it/elezioni).