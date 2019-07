Contributi del Comune di Modena per inquilini morosi incolpevoli

Il Comune di Modena ha previsto l'erogazione di contributi per inquilini morosi incolpevoli, ovvero coloro che siano impossibilitati a provvedere al pagamento del canone di locazione a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

Chi può accedere al fondo ?

Per accedere al fondo le famiglie devono presentare la domanda innanzi a situazione di morosità rispetto al pagamento del canone di affitto per una delle seguenti condizioni:

perdita del lavoro per licenziamento

accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro

cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale

mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici

cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivante da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente o calo di almeno il 30% del reddito nei due anni precedenti, desunto dalle relative dichiarazioni dei redditi

riduzione del nucleo familiare a seguito di divorzio, separazione, allontanamento comprovato, che abbia determinato l’uscita dal nucleo di un soggetto che contribuiva al reddito familiare

malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Requisiti per accedere

Inoltre, sarà necessario soddisfare anche i requisiti di reddito I.S.E., che non sia superiore a euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore a euro 26.000,00

destinatario di atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida

titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare a uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9) e residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno

cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, regolare titolo di soggiorno

non titolarità, anche per i componenti del proprio nucleo familiare, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile e adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

Criteri preferenziali

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasettantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Regole per erogazione

I contributi verranno erogati fino a esaurimento delle risorse a disposizione a seguito della presentazione delle domande.