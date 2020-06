Assegno familiare: tutti i requisiti per ottenerlo a Modena

Requisiti

Il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o comunitaria

cittadinanza non comunitaria ma in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

cittadinanza non comunitaria ma in possesso della “carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea”

cittadinanza non comunitaria ma in possesso della “carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro”

status di rifugiati politici o di protezione sussidiaria

altro tipo di permesso valido ai sensi dell'art. 41 T.U. Immigrazione, di durata non inferiore ad un anno, come da deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 15/04/2014

residenza anagrafica nel Comune di Modena

presenza di almeno tre figli con età inferiore ai 18 anni con esso residenti

attestazione dell'indicatore della situazione economica ISEE per l'anno 2020 non superiore a € 8.788,99 calcolato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013. L'ISEE deve riportare tutti i componenti del nucleo come da stato anagrafico, fatto salvo quanto quanto stabilito dall'art.3 del D.P.C.M. Si precisa che nel caso di famiglie con genitori non coniugati e non conviventi, deve essere presentato l'ISEE minori così come indicato nell'art. 7 del D.P.C.M. In prossimità della scadenza del termine del 31/01/2021, qualora il richiedente non abbia ancora ricevuto dall'INPS l'attestazione ISEE, può ugualmente presentare la domanda accompagnandola con la ricevuta di avvenuta presentazione della DSU.

Scadenza

La domanda si presenta ogni anno. Scade il 31 gennaio 2021.

Modalità di richiesta

La domanda si può presentare dal 9 aprile. In ottemperanza alla disposizioni prese a livello nazionale e regionale per contrastare e contenere la diffusione del Virus Covid-19, attualmente le domande potranno essere inviate solo ed esclusivamente via mail o via fax:

via mail all’indirizzo: centro.famiglie@comune.modena.it

via fax al numero: 059 2033338

Per presentare la domanda è necessario allegare i seguenti documenti

il modulo di domanda debitamente compilato in tutte le sue parti e firmato dal richiedente

copia del documento di identità del richiedente

ricevuta della richiesta di rilascio del titolo di soggiorno, oppure copia del titolo di soggiorno in corso di validità, oppure ricevuta della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno e copia del precedente permesso

fotocopia cartacea del codice Iban

Per agevolare le procedure di erogazione dell'assegno è consigliato allegare

ISEE minori in corso di validità, congruente allo stato di famiglia anagrafico, privo di omissioni e/o difformità, o copia della DSU in caso di domanda presentata nell'imminente scadenza del termine del 31/01/2021

Informazioni

Per informazioni telefoniche: Ufficio Informafamiglie, tel.059/203 3614 - lunedì e giovedì 8.30-13.00-14.30-18.00.

Per informazioni sull'iter delle domande presentate e sul corretto invio della documentazione: Ufficio Pacchetto Famiglie, tel. 059/203 3360- 059/203 3626 - lunedì e giovedì ore 8.30-13.00 e 14.30-18.00.