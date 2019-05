Baby Sitter: come trovarla a Modena

La figura del babysitter è sempre più importante, dato che oggi in molti casi entrambi i genitori lavorano, tuttavia il primo problema che si pongono nella ricerca della figura più adeguata è la fiducia. Infatti, di chi si potrebbero fidare per lasciare il proprio figlio o figlia ?

La scelta della baby sitter per questo motivo è determinata in molti casi dal passaparola, tuttavia in caso non fosse possibile ricevere informazioni utili dalle persone che si conoscono sarebbe necessario agire in modo diverso. Ecco alcune informazioni utili per scegliere la migliore:

Le mansioni che deve saper fare

Curare l'igiene dei bambini (bagnetto, doccia, denti)

Conoscere tutte le caratteristiche del bambino (per esempio allergie)

Farsi un'agenda delle attività che dovrà seguire del bambino

Accompagnare il bambino a scuola o a fare sport

Vestirlo e curarlo

Farlo dormire quando è giunta l'ora e risvegliarlo

L'esperienza

Con i bambini l'esperienza è certamente uno dei motivi per cui una baby sitter viene scelta e un'altra scartata. Infatti, seppur spesso si tratta di ragazze giovani che lo fanno per arrotondare, esistono anche baby sitter con anni e anni di esperienza. Quest'ultima è molto importante perché, specialmente in casi straordinaria, è più capace a reagire nel modo giusto e si fa prendere meno dal panico.

Come trovare baby sitter a Modena

Postare sui social

Il primo consiglio è quello di utilizzare i propri profili social per cercare una baby sitter. Infatti se su Facebook avete 3.000 o 4.000 amici sicuramente almeno uno saprà darvi un consiglio.

Gruppi Facebook

Ci sono numerosi gruppi facebook dedicati ai modenesi, per questo motivo si possono utilizzare per cercare baby sitter sul territorio e avere immediatamente un feedback da chi le consiglia.

Siti internet

Ci sono numerosi siti internet che offrono contatti con queste figure nel modenese:

Modena Bakeka

Bancalavoro

Oltretata

Yoppies