Come scegliere e cambiare il medico di base a Modena

Cittadini residenti nel territorio dell'AUSL di Modena

Per i cittadini residenti nel territorio dell'Ausl di Modena, la scelta del medico o del pediatra di famiglia avviene contemporaneamente all' iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale .

La scelta del medico può essere fatta per sé e per i propri familiari (o persone anagraficamente conviventi) senza delega.

Se la scelta è effettuata per persone che non sono anagraficamente conviventi è necessaria la delega.

Il medico e il pediatra possono essere scelti fra i medici di famiglia e i pediatri di libera scelta iscritti nell'elenco dell'ambito territoriale di residenza.

Cittadini domiciliati nel territorio dell'AUSL di Modena

I cittadini domiciliati in un comune del territorio dell'Ausl di Modena per almeno tre mesi (per motivi di salute, lavoro o studio) possono scegliere temporaneamente un medico e/o un pediatra di famiglia per sé e per i familiari conviventi.

Cambio di residenza tra comuni del territorio dell'AUSL di Modena

I cittadini che cambiano residenza in comuni del territorio dell'Ausl di Modena mantengono il medico che era stato scelto nel precedente comune di residenza fino a quando non sceglieranno un altro medico nel nuovo comune di residenza.

Se il trasferimento di residenza avviene in un comune di una Azienda USL diversa da quella di Modena, il cittadino dovrà scegliere un medico nel comune di nuova residenza: la scelta del medico precedente è revocata d'ufficio dalla data del trasferimento nel nuovo comune di residenza.

Richiesta in deroga territoriale

Il cittadino può scegliere un medico o un pediatra di un ambito territoriale diverso da quello della propria residenza compilando il modulo di richiesta in deroga, consentita per determinate situazioni.

Richiesta in deroga al massimale

Non è possibile scegliere un medico che ha già raggiunto il numero massimo di pazienti previsto dalla legge (massimalista), fatta eccezione per i componenti dello stesso nucleo familiare dell'assistito.

Cittadini stranieri e cittadini dell'Unione Europea

Il cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno che dia diritto all'iscrizione al SSN o il cittadino dell'Unione Europea può effettuare la scelta del medico presso l'Azienda USL nel cui territorio ha la residenza o, in mancanza di essa, l'effettiva dimora che risulta sul permesso di soggiorno.

L'iscrizione al SSN del cittadino straniero non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno, purché il cittadino documenti l'avvenuta richiesta di rinnovo del permesso.



Per ulteriori informazioni consulta la sezione dedicata ai percorsi di accesso all'assistenza sanitaria dei cittadini stranieri e dell'Unione Europea.



Cittadini temporaneamente presenti nel territorio dell'AUSL di Modena (iscritti ai Servizi Sanitari di Paesi UE o convenzionati con l'Italia)

I cittadini assicurati da Istituzioni estere in temporaneo soggiorno in Italia si possono rivolgere ai medici di medicina generale presentando la TEAM o gli attestati di diritto, rilasciati dalle istituzioni competenti del Paese di appartenenza.

I medici dovranno utilizzare la ricetta del SSN per prescrivere le prestazioni sanitarie, riportando sul retro della ricetta i dati contenuti nella TEAM o nell'attestato di diritto esibiti dal cittadino.



Per ulteriori informazioni consulta la sezione dedicata ai percorsi di accesso all'assistenza sanitaria dei cittadini stranieri e dell'Unione Europea.



Documento di iscrizione al SSN che attesta il medico o il pediatra assegnato

Per avere il documento di iscrizione al SSN (tessera sanitaria) che attesta il medico o il pediatra assegnato, il cittadino può scegliere di:

- ritirarlo di persona presso gli uffici dell'AUSL del distretto sanitario di residenza

- riceverlo per posta

- farlo ritirare a una persona delegata (è necessario il modulo di delega)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Cambio o revoca del medico o del pediatra

Il cittadino può cambiare e revocare il medico o il pediatra di famiglia in diversi modi.

Per maggiori informazioni accedi alla sezione dedicata.