Corsi pre-parto: dove farli a Modena

Prepararsi ad avere un bambino è importante, e bisogna farlo affidandosi solo a seri professionisti. In ospedale o grazie al proprio medico di base è possibile avere tutte le informazioni utili, ma vediamo insieme cosa è un corso pre-parto e a cosa serve...

Corso pre - parto

Il corso pre - parto è utilissimo per le mamme alla prima gravidanza, ma non solo. Questo corso di accompagnamento alla nascita può essere un valido strumento di supporto anche per chi ha già avuto dei figli. Consente di acquisire maggiore fiducia e consapevolezza di sé e del proprio corpo, in vista di un evento così importante e travolgente, di comprendere e affrontare i cambiamenti fisici e psicologici che si verificheranno durante i nove mesi, di ottenere informazioni utili sulle varie procedure assistenziali in ospedale o in clinica, e molto altro ancora. Sono tantissime le domande e i dubbi che interessano le donne che si accingono a vivere, o a rivivere, questa esperienza. Dunque, perché non ottenere delle risposte e, magari, anche delle rassicurazioni, frequentando un corso ad hoc? Frequentare corsi specifici permette di conoscere professionisti esperti del settore, quali medici e ostetriche, ma, allo stesso tempo, altre future mamme, con le quali stabilire contatti mirati al confronto e alla crescita reciproca.

Le tematiche

Le tematiche che si affrontano sono molte, dalle tecniche per rispondere al meglio agli stimoli durante il travaglio e all’anestesia epidurale, passando per la caduta del cordone ombelicale e la cura del bambino. Inoltre, verranno trattati i temi dell'alimentazione, nozioni su come avviene il parto cesareo, allattamento, massaggio neonatale e anticoliche, svezzamento e così via. Insomma, un ricco insieme di informazioni che non riguardano solo il periodo prenatale e il parto, ma anche i primi mesi di vita del bambino, in modo da essere pronte per ogni circostanza.

Quale corso frequentare?

Ogni struttura organizza dei propri corsi pre - parto. L’ideale sarebbe frequentarne uno promosso e organizzato dalla clinica o dall’ospedale di riferimento per il parto. In alternativa, ci si potrà rivolgere ad associazioni private oppure ai consultori della nostra zona. Negli ospedali e nei consultori, solitamente, questi corsi sono gratuiti, oppure prevedono solo il pagamento del ticket. Per quanto, invece, riguarda le strutture private, un corso preparto potrebbe arrivare a costare circa 200,00 euro o poco più.

Tempi e modalità

L’ideale sarebbe iniziare il corso pre - parto attorno alla ventottesima settimana di gestazione. I corsi, solitamente, si articolano in 8/10 incontri, settimanali o bisettimanali, al fine di giungere sino alla fine della gravidanza. Ogni incontro ha una durata di circa due ore. Inoltre, una buona idea è quella di partecipare in coppia, superati dei piccoli intoppi a livello di tempo a disposizione da parte di entrambi, la frequenza in coppia non può far altro che bene perché incentiva la partecipazione e la consapevolezza del papà e dona maggiore appagamento alla mamma.

Corsi preparto a Bologna

Il consiglio per tutte le neomamme è quello di rivolgersi prima al proprio medico di base, al proprio ginecologo o all'ospedale per avere tutte le informazioni relative ai corsi preparto.

I corsi pre parto presenti a Modena

Spazio Nascita

AUSL Modena

AUO Modena