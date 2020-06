Elenco delle sale per feste a Modena

Sei in cerca di un luogo dove poter effettuare la tua festa privata? Ecco alcune soluzioni che puoi trovare a Modena:

Polisportiva Baggiovara

Calcio, scuola calcio, calcetto, ciclismo, beach volley, fitness adulti, ginnastica dolce, danza propedeutica.

Le attività calcistiche amatoriali, si svolgono presso il campo sportivo comunale Dugoni di Baggiovara in via Jacopo Da Porto sud, 484. La Polisportiva dispone inoltre della palestra comunale, di due campi da calcetto in sintetico, del campo in erba e dell'area polivalente in cemento, oltre ad altre strutture.

Polisportiva Corassori

Feste della Polisportiva, organizzazione della festa di carnevale e delle feste di quartiere, dibattiti, proiezione diapositive. Organizza corsi di musica. Centri estivi per bambini. Giochi di carte, scacchi.

Il circolo della Polisportiva è sede di Nova (Nuovi orizzonti verso l'Adozione).

Polisportiva Madonnina

Noleggio sale per feste, compleanni, meeting, conferenze

Polisportiva Modena Est

La Polisportiva dispone di una palestra divisibile in due, sale polivalenti, due sale da 60 posti che è possibile affittare per conferenze, spettacoli e feste, una sala per arti marziali, una saletta con spalliere per ginnastica correttiva e per adulti, campi da bocce, 2 campi da beach volley, 1 laghetto per pesca (Via Resistenza 80), 1 sala da biliardo, 1 sala computer / punto di lettura e 1 bar-ristorante-pizzeria.

Polisportiva Villa D'Oro

Corsi ricreativi: corso di tastiera,corso di chitarra propedeutica per principianti di tutte le età, propedeutica musicale per bambini dai 6 ai 10 anni, corso di canto per bambini, ragazzi e adulti, corso di cucina.

Polivalente 87 & Gino Pini

Mostre, proiezioni di diapositive, doposcuola estivo per bambini, tombola, spettacoli, coro, pianoforte, chitarra e canto , serate estive in polisportiva e attività di solidarietà, feste di compleanno.