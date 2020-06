Pubblicazione matrimoni: come chiederla a Modena

Possono fare la richiesta di pubblicazioni coloro che hanno i requisiti necessari previsti dal codice civile, ovvero due persone:

di diverso sesso e di stato libero, cioè non legati da un precedente matrimonio civile o religioso con effetti civili;

non legate tra loro da vincoli di parentela, di affinità, di adozione e affiliazione nei gradi stabiliti dal codice civile (salvo autorizzazione del giudice tutelare);

maggiorenni o che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età se muniti di autorizzazione del Tribunale dei Minorenni;

cittadini stranieri in possesso del “nulla osta” o "certificato di capacità matrimoniale" del proprio Stato.

Come richiedere le pubblicazioni per il rito civile e religioso e la celebrazione del matrimonio civile

La richiesta deve essere fatta esclusivamente tramite agenda on line, scegliendo giorno, orario e sala per la celebrazione del matrimonio civile.

Chi intende sposarsi con il rito religioso deve essere in possesso della richiesta del Ministro di culto e deve effettuare la procedura on line per le pubblicazioni dove sarà necessario indicare data e luogo già concordati con il Ministro di culto.

Chi non può accedere all'agenda on line, perchè sprovvisto di collegamento internet, può rivolgersi di persona all'Ufficio Relazioni con il Pubblico in Piazza Grande, 17.

Dopo aver fissato attraverso l'agenda on line giorno e orario è necessario, entro i tre giorni successivi, consegnare a mano in busta chiusa l'apposito modulo compilato e firmato da entrambe le parti presso la portineria (ingresso principale del palazzo) della sede comunale in via Santi 40 nei seguenti giorni e orari: lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle14 alle 18.00; martedi, mercoledi e venerdì dalle 8.30 alle 13.00.

Oltre al modulo, nella busta devono essere inserite le copie dei documenti d'identità delle parti, dei due testimoni e dell'interprete, qualora previsto, e gli altri eventuali documenti richiesti.

La busta può essere consegnata anche da persona diversa dagli interessati senza necessità di delega.

L'ufficio di Stato Civile, dopo aver ricevuto la documentazione, procede alla verifica dei requisiti e comunica alle parti la conferma o il rigetto delle pubblicazioni e dell'appuntamento per la celebrazione civile, tramite e-mail o telefono.

La procedura amministrativa prevista per le pubblicazioni per i riti religiosi e riti civili e per la celebrazione del matrimonio civile ha un termine ultimo di durata di trenta giorni.Senza la consegna della busta, contenente la modulistica compilata e firmata e i documenti richiesti, l'Ufficio di Stato civile non può confermare l'appuntamento.

Documentazione da consegnare in busta chiusa

Copia fronte-retro di un documento d'identità valido degli sposi, dei testimoni e dell'eventuale interprete.

Modulo di richiesta delle pubblicazioni

Richiesta del Parroco di Modena o del Ministro di culto ammesso nello Stato per i soli matrimoni da celebrarsi in forma religiosa;

Nulla osta o certificato di capacità matrimoniale rilasciato dal Consolato o Ambasciata estera in Italia per i cittadini stranieri. Il nulla osta deve essere legalizzato o presso la Prefettura dove ha sede l'Autorità diplomatica o presso la Prefettura di Modena, sempre che non si tratti di Paese esente da legalizzazione. In mancanza del nulla-osta, o di certificato di capacità matrimoniale, occorre una sentenza del Tribunale Italiano. Le donne straniere che intendono contrarre matrimonio che non sia il primo, devono provare, con specifica indicazione sul nulla osta o con sentenza giudiziaria di divorzio, che il precedente vincolo matrimonio è stato sciolto da almeno 300 giorni (art. 89 codice civile);

Modulo Giuramento interprete (per sposi che non comprendono la lingua italiana o muti/sordomuti);

(per sposi che non comprendono la lingua italiana o muti/sordomuti); Autorizzazione del tribunale per i minorenni tra i 16 e i 18 anni di età;

Autorizzazione del Tribunale per gli sposi legati da vincoli di parentela e affinità;

Autorizzazione del giudice per le donne che hanno sciolto il vincolo di matrimonio precedente da meno di 300 giorni;

Decreto del tribunale in caso di concessione della riduzione dei termini delle pubblicazioni o di dispensa

Una marca da bollo di euro 16,00 se entrambi gli sposi sono residenti a Modena;

Due marche da bollo di euro 16,00 se uno degli sposi non è residente a Modena (una marca da bollo è necessaria per la pubblicazione anche presso l'altro comune di residenza).

I certificati occorrenti per le pubblicazioni hanno una validità di 6 mesi.

Casi particolari

Cittadini italiani e stranieri non residenti a Modena che intendono celebrare il matrimonio con rito civile a Modena

E' necessario aver richiesto le pubblicazioni nel proprio Comune di residenza prima di prenotare l'appuntamento on line alla voce “Appuntamento per la celebrazione di matrimonio civile a Modena “. L'ufficio procederà previa acquisizione della delega presso il comune di residenza.

Cittadini stranieri occasionalmente in Italia

E' necesario prenotare l'appuntamento on line alla voce “Appuntamento per la celebrazione di matrimonio civile a Modena “.

I richiedenti devono essere in possesso del Nulla Osta/Capacità Matrimoniale del loro paese di cittadinanza. Nel caso in cui nel “nulla osta” o nel "certificato di capacità matrimoniale" non risulti la data di un eventuale precedente divorzio, la paternità o la maternità, potranno essere necessari certificati integrativi.

Cittadini residenti a Modena che intendono sposarsi in un altro comune italiano

Al fine di ottenere dal Comune di Modena la delega per il Sindaco del Comune scelto per la celebrazione, è' necessario fare la richiesta selezionando la voce "Richiesta di Pubblicazioni di Matrimonio Civile fuori Modena" oppure la voce "Richiesta di Pubblicazioni di Matrimonio Religioso", in caso di matrimonio con rito religioso.

Cittadini che intendono celebrare il matrimonio all'estero

Coloro che intendono celebrare all'estero il matrimonio, davanti alle autorità locali, devono verificare se gli uffici stranieri richiedono documentazione italiana e in particolare la c.d. “Capacità Matrimoniale”. Per ottenere la certificazione di “Capacità Matrimoniale” è necessario inviare una e-mail a stato.civile@comune.modena.it

In caso di infermità o impedimento a recarsi in Municipio, comprovato da certificato medico, la celebrazione del matrimonio sarà effettuata presso l'abitazione o l'ospedale.