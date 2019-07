Tutti i servizi del Centro per la Famiglia di Modena

Il Centro per le Famiglie è un servizio offerto dall'Amministrazione Comunale di Modena, previsto dalla Legge Regionale 27/89, rivolto alle famiglie del territorio, in cui è possibile trovare:

- risposte, opportunità, soluzioni alle difficoltà della vita quotidiana

- spazi di ascolto in cui sono disponibili operatori con diverse professionalità

- luoghi di scambio di esperienze tra adulti e famiglie, di sostegno alle competenze genitoriali

- luoghi di promozione che agevolano le relazioni tra famiglie, associazionismo ed istituzioni

Cosa offre

Sportelli d'informazione e orientamento

Sportello informafamiglie e bambini: informazioni ed orientamento su scuola, servizi, risorse e opportunità che il territorio offre alle famiglie italiane e straniere.

Sportello informaffido: informazione ed orientamento sull'affidamento a famiglie e singoli.

Sportello informadozione: informazioni ed orientamento per le coppie sul percorso adottivo.

Sportello di Prevenzione del gioco d'azzardo patologico.

Attività' di sostegno alla genitorialità:

- Sostegni economici presso Ufficio Pacchetto famiglie: assegno di maternità, assegno al nucleo con almeno tre figli minori e Bonus tariffari (energia elettrica e gas, energia elettrica con disagio fisico, teleriscaldamento e servizio idrico).

- Servizio di Mediazione: per genitori che stanno vivendo una separazione o un divorzio, colloqui riservati con un mediatore familiare; gruppi di confronto per genitori sulla separazione; incontri con esperti, consulenze per insegnanti, nonni e nuovi partner.

- Iniziative: incontri e conversazioni per neo-genitori.

- Gruppi e servizi di consulenza: spazi di ascolto per mamme e papà, gruppi per genitori nelle scuole, momenti di socializzazione e riflessione sull'essere genitori nella quotidianità.

Promozione di reti di solidarietà, scambio interculturale e generazionale tra adulti e famiglie:

- Accoglienza e volontariato familiare: promozione del volontariato familiare per sostegni scolastici, ospitalità di bambini attraverso il progetto “Un bambino per amico”, iniziative pubbliche di promozione della cultura dell'accoglienza e dell'affido familiare.

- Spazi interculturali: progetti per valorizzare le diversità culturali e i differenti stili educativi nel progetto “Il Mondo in tasca”; gruppi coppie miste e attivazione di reti di mutuo aiuto.

- Rapporti tra generazioni: conversazioni per e con i nonni, nel progetto “I nuovi nonni”.

- Spazio Incontro per genitori e bambini "Anch'io vado al Centro per le famiglie al giovedì mattina...".