Servizio di Mediazione Familiare nel Comune di Modena

Il Servizio di Mediazione Familiare del Comune di Modena è un servizio pubblico e gratuito rivolto a genitori alle prese con la separazione o il divorzio. Si tratta di una attività gestita dal Consorzio di Solidarietà Sociale di Modena - Cooperativa Sociale Mediando.

In situazioni di separazione o divorzio i genitori possono utilizzare il Servizio per un percorso di mediazione familiare che è costituito complessivamente da un ciclo di 10/12 incontri e ha come obiettivi il mantenere aperta la comunicazione tra i genitori e il raggiungimento e la messa in pratica di accordi condivisi attraverso i quali possano continuare ad esercitare la comune responsabilità genitoriale.

Questo percorso è un’opportunità che i genitori impegnati nel processo di separazione o di divorzio hanno a disposizione per affrontare eventuali conflitti nella gestione dei figli e per continuare ad esercitare nel miglior modo possibile la funzione genitoriale anche dopo la rottura del legame di coppia.

La mediazione familiare è un percorso volontario che si avvia su richiesta di entrambi i genitori, si svolge in un contesto strutturato , indipendente dall'ambito giudiziario , alla presenza di un terzo neutrale , il mediatore familiare che garantisce la riservatezza .

Il Servizio di Mediazione Familiare offre, inoltre, consulenze brevi (3/4 incontri) anche ad un solo genitore quando l’altro, per diversi motivi, non è disponibile ad iniziare un percorso di mediazione familiare.

Rivolto a

A genitori in fase di separazione o divorzio con figli minori

A nuovi partner , a nonni ed altri familiari coinvolti nella separazione o nel divorzio

A insegnanti per brevi consulenze

Informazioni utili



Il Servizio di Mediazione Familiare organizza e gestisce inoltre le seguenti attività: