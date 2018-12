Giorni di chiusura dell'anagrafe durante le festività di Natale

Il 24, 26 e 31 dicembre aprono solo Polizia mortuaria e Stato civile in via Santi 40 al primo piano dalle 8.30 alle 12.30 per dichiarazioni di nascita, denunce di morte, funerali Nel periodo delle Festività natalizie e di inizio anno gli uffici anagrafici dei quartieri resteranno chiusi dal giorno lunedì 24 dicembre 2018 e riapriranno il lunedì 7 e il martedì 8 gennaio 2019 con i consueti orari: lunedì e giovedì 8.30 – 12.30 per il Quartiere 1 e il Quartiere 4; martedì e venerdì 8.30 – 12.30 per il Quartiere 2 e il Quartiere 3.

Gli uffici di via Santi 40, anagrafe centrale ed elettorale, chiuderanno nei giorni festivi e lunedì 24 e 31 dicembre, nell'ambito della chiusura generale degli uffici comunali, mentre funzioneranno regolarmente nei feriali con gli orari consueti di apertura al pubblico: da lunedì a sabato 8.30 - 12.30, giovedì anche pomeriggio 14 - 18.

Come accade quando si verificano più giornate di chiusura consecutive per gli uffici, lunedì 24, mercoledì 26 e lunedì 31 dicembre sarà aperto al pubblico dalle ore 8.30 alle 12.30 solo l’Ufficio di via Santi 40 al primo piano, per le dichiarazioni di nascita indifferibili allo Stato civile (ad esempio al decimo giorno dalla nascita), e per il ricevimento delle denunce di morte da effettuarsi nelle 24 ore successive al decesso alla Polizia mortuaria, oltre che per le autorizzazioni al trasporto dei funerali fissati per il giorno stesso e per le ore 9 del giorno feriale successivo.