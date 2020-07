Comunità di recupero: indirizzi e numeri utili a Modena

L’Associazione A.N.G.L.A.D. di Modena

Uno dei punti di appoggio emiliani per San Patrignano L’associazione A.N.G.L.A.D. di Modena svolge colloqui per verificare motivazioni e storia dei ragazzi: li accompagniamo fino all’ingresso in comunità.

Al momento dell’uscita cerchiamo di coinvolgerli nella vita dell’associazione e li aiutiamo nella ricerca di un lavoro e, in caso di bisogno, di un’abitazione.

Lavoro con le famiglie

Durante la permanenza dei ragazzi in comunità viene svolto un lavoro di ricostruzione dei rapporti nelle famiglie attraverso un percorso di autoanalisi e di preparazione a un eventuale rientro a casa del figlio a fine programma.

Progetti futuri

Ci siamo posti l’obiettivo di ottenere una sede adeguata dove sia ragazzi che genitori possano essere accolti in maniera più completa e dove poter assicurare una presenza più costante.

A.N.G.L.A.D. – Modena

CONTATTI

Piazza Risorgimento 52

41049 – Sassuolo (MO)

Cell.: 335 5362131 (Paola)

Fax : 0536 810334

angladmodena@sanpatrignano.org

Comunità Narconon

La Comunità di Recupero per Tossicodipendenti, Cocainomani ed Alcolisti Narconon Il Gabbiano anche a Modena ha aiutato molte persone a risolvere per sempre la dipendenza da droghe o alcool.

A Modena è in crescita il numero delle persone che utilizzano droghe e cadono nell'abuso di alcool. Nel giro di pochi anni una città industrializzata come Modena è diventata uno snodo cruciale per traffici di stupefacenti. Questa situazione ha contribuito a far cadere nella dipendenza sempre più persone di ogni ceto sociale e ogni fascia di età.

Molto è stato fatto in termini di prevenzione, soprattutto con i giovani, che sono più sensibili ed indifesi rispetto ad un problema di tossicodipendenza o alcolismo. Ma resta da fare qualcosa di concreto per aiutare una famiglia, o una persona, che vive questa grave difficoltà. Risolvere definitivamente la dipendenza da droghe o alcool si può.

Nella Comunità di Recupero Narconon Il Gabbiano, la disintossicazione e la riabilitazione dalla dipendenza da droghe ed alcool è totale e risolutiva. Il programma di disintossicazione Narconon è un metodo innovativo e di breve durata.

Per una migliore comprensione possiamo suddividerlo in 3 fasi:

Astinenza senza utilizzare sostanze di tipo sostitutivo, farmaci o psicofarmaci;

Disintossicazione fisica completa attraverso un programma di saune;

Recupero delle capacità della persona, risolvendo i motivi che l'hanno portata verso questa dipendenza, riabilitandone il senso di responsabilità e la riscoperta dei sani valori etici e morali per condurre una vita felice e produttiva nella società attuale.

a. Astinenza senza Droghe o Farmaci

Comunità Terapeutica Modena per Tossicodipendenti, Cocainomani ed AlcolistiLa Comunità di Recupero Narconon Il Gabbiano è "DRUG-FREE" ovvero non utilizza sostanze o droghe sostitutive durante il processo di riabilitazione. L'astinenza viene superata agevolmente grazie alla somministrazione di vitamine e calmanti naturali a base di Calcio e Magnesio prescritti dal medico e una continua assistenza 24 ore su 24.

b. Disintossicazione Fisica Completa in Sauna

Comunità Terapeutica Modena per Tossicodipendenti, Cocainomani ed AlcolistiNel passato spesso si è ritenuto in maniera errata che la "disintossicazione" consiste nel semplice superamento della fase più negativa, costituita dai disagi e dagli alti e bassi d'umore generati dall'astinenza.

E' stato provato scientificamente che non è così. Il corpo va bonificato dalle tossine accumulate durante il periodo di utilizzo della sostanza. Questi metaboliti, intrappolati nei tessuti di tipo organico, costituiscono un grave pericolo per la persona, poichè possono essere causa di ricadute.

Nella Comunità di Recupero Narconon Il Gabbiano il punto di forza primario è il “Programma di Disintossicazione per una Nuova Vita”: un percorso che comprende attività fisica, saune ed integratori naturali che, durante i giorni di attività, sotto stretto controllo medico, concorrono ad esepellere definitivamente i residui di droghe, alcool, farmaci ed altre sostanze tossiche accumulate nel corpo in maniera del tutto naturale: sfruttando la sudorazione in sauna.

Durante questa fase la persona riscopre in sè una nuova rinascita, dal punto di vista sia fisico che mentale. Una mente in un corpo rinnovato ritrova maggiore lucidità. La persona, finalmente libera dalla dipendenza, è ottimista su tutti i fronti e su tutti gli aspetti della sua vita.

c. Riabilitazione delle Capacità Personali del Soggetto e Risoluzione delle Cause della Dipendenza.

Comunità Terapeutica Modena per Tossicodipendenti, Cocainomani ed AlcolistiNella Comunità di Recupero Narconon Il Gabbiano, una volta che la persona ha ottenuto una buona forma fisica e mentalmente più lucidità, può avviarsi ad intraprendere la terza fase del programma di riabilitazione. Riteniamo questa sia la fase più importante, che necessariamente segue e si fonda sulle due fasi precedenti. Questa terza fase include una serie di corsi con parti teorico-pratiche.

La persona viene aiutata e seguita attraverso dei corsi di riabilitazione individuali. Egli imparerà ad applicare alla propria vita i dati appresi, e andrà ad individuare le "cause prime" che lo hanno portato ad utilizzare droga o alcool.

Una volta che tali cause sono state individuate, si passerà a confrontare e a risolvere i problemi della persona. Egli acquisterà un maggiore autocontrollo e avrà maggiore incisività nei suoi comportamenti. Arrivati a questo punto la persona che ha completato con successo il Programma di disintossicazione e riabilitazione nella Comunità di Recupero Narconon Il Gabbiano potrà tornare alla vita fiduciosa, responsabile ed in grado di raggiungere le proprie mete senza l'uso di droghe ed alcool.



Comunità Il Gabbiano

La Comunità per Tossicodipendenti, Cocainomani e Alcolisti Narconon Il Gabbiano interviene anche a Modena ed è in grado di risolvere casi di tossicodipendenza o alcolismo che altre strutture hanno definito irrecuperabili.

A Modena, i problemi legati alla tossicodipendenza e all’alcolismo destano particolare preoccupazione perchè sono molte le persone che, a causa della loro dipendenza, stanno mettendo a repentaglio la propria vita.

Questo stato di cose ha fatto sì che un gran numero di famiglie, educatori e autorità, si mettessero in azione per porre un freno al dilagare di questo fenomeno.

Per fare in modo che l’uso di droga o alcool non si trasformi in una condizione di vita, la cosa migliore da fare è intervenire in maniera tempestiva e specifica, sia a livello educativo, ma soprattutto per aiutare tutti coloro che hanno già sviluppato una dipendenza.