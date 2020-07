InformaGiovani: sedi, contatti e orari di apertura a Modena

L’Informagiovani è il luogo dove ragazzi e ragazze possono ottenere informazioni utili per orientare le scelte quotidiane e future.

Qui i giovani possono trovare aggiornamenti sulla scuola e l’offerta formativa, sulle possibilità lavorative in Italia e all’estero, sul tempo libero e gli eventi culturali in città.

Cosa puoi fare all’Informagiovani

Ricevere indicazioni in merito alla scelta della scuola secondaria e ai percorsi di formazione professionale

Utilizzare le postazioni ad accesso assistito per l’iscrizione a scuola, la stesura del Curriculum Vitae e l’accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione.

Navigare gratuitamente con il tuo dispositivo (smartphone, tablet, notebook, ecc..) tramite la rete wireless Modena WiFi

Chiedere la youngERcard della Regione Emilia-Romagna, se hai tra i 14 e i 29 anni e studi o lavori in regione

Ottenere le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione

Consultare materiale informativo cartaceo e su web tramite il sito Modenaunder

Inoltre l'Informagiovani svolge attività di accoglienza e inserimento scolastico, in corso d’anno, per ragazzi/e italiani e stranieri. In particolare azioni di accompagnamento con colloquio personalizzato e contatto diretto con le scuole.

Un luogo per conoscere e condividere

L’informagiovani promuove iniziative e incontri su tantissimi temi: studio, servizio civile, mondo del lavoro, cultura digitale, salute, prevenzione, ambiente, alimentazione, economia, ecc.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Rimanete connessi!

Per rimanere sempre informati su iniziative e opportunità potete iscrivervi alla nostra Newsletter Unox1 Informagiovani www.comune.modena.it/newsletterunox1