Erasmus per studenti delle superiori: come partecipare

Quando si parla di Erasmus si pensa alla grande opportunità data dall'Unione Europea agli studenti delle superiori per vivere 3-6-9 mesi all'estero ed imparare un'altra lingua, mentre frequentano l'anno scolastico. Tuttavia, il medesimo servizio è offerto anche ai giovani delle scuole superiori e il suo nome è Erasmus Plus.

A differenza del Progetto Erasmus per l'università, la candidatura all'Erasmus Plus avviene esclusivamente a livello di istituto scolastico in cui si è inseriti. Infatti è necessaria l'intermediazione della scuola di riferimento per poter partecipare a questa iniziativa.

L'istituto di riferimento deve essere iscritto all'ECAS, ovvero il servizio di autenticzione dell'UE online e al Portale europeo per ottenere il codice PIC identificativo. Una volta ottenute queste certificazioni sarà possibile avanzare la domanda di partecipazione di uno o più studenti al programma di Erasmus Plus.

A Modena per avere maggiori informazioni ci si può affidare a Europe Direct. Ecco i contatti utili: Europe Direct – Comune di Modena Punto locale EURODESK – Tel. 059 2032602 europedirect@comune.modena.it