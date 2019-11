Sei servizi per i giovani che vivono a Modena

Stradanove

Stradanove informa sulle opportunità culturali e artistiche che si realizzano nel territorio rivolte ai giovani e offre consulenza on-line su tematiche quali sessualità, sicurezza stradale, nuove forme di tossicodipendenza, bullismo, servizio civile e gioco d'azzardo.

Rete Net-Garage

I Net Garage sono luoghi riservati ai giovani dai 12 ai 18 anni, dove si può navigare in Internet liberamente o con l'aiuto di un operatore. Organizzano corsi di formazione per tenersi aggiornati sull'utilizzo del software libero e promuovono la diffusione dell'open source.

La Tenda

La Tenda è una struttura gestita dall'Assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Modena, le cui finalità sono quelle di stimolare e alimentare la creatività giovanile. Elemento fondamentale è la collaborazione dinamica tra giovani, Enti ed Associazioni legate al territorio.

Happen

Happen è un Centro di aggregazione giovanile nato nell'ambito del progetto di riqualificazione del complesso R-Nord in via Attiraglio. Al suo interno spazi per computer, musica e laboratori e un punto ristoro analcolico.

Europedirect

Europe Direct è un servizio di informazione sulle attività e le opportunità dell’Unione europea. Le attività proposte ai giovani, alle associazioni e ai gruppi giovanili sono volte a promuovere esperienze di mobilità internazionale.

Servizio Civile Volontario

E' un'occasione di crescita personale e di educazione alla cittadinanza attiva attraverso diversi tipi di attività: sociali, culturali, educative. Il Servizio Civile rappresenta una risorsa per i giovani volontari e per l'intera comunità.