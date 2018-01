Scuole superiori, si aprono le iscrizoni. Una guida con tutti gli istituti

A partire da martedì 16 gennaio e fino al 6 febbraio è possibile iscriversi on line al primo anno delle scuole superiori, una scelta che nel modenese interessa quasi 6.500 ragazzi che frequentano quest'anno la terza media. Per agevolare gli studenti nella decisione di quale istituto superiore frequentare il prossimo anno scolastico la Provincia mette a disposizione una guida dove sono illustrati tutti gli indirizzi, le articolazioni e le opportunità di studio nel modenese.

Scarica l'opuscolo in formato PDF

Tra le indicazioni figurano anche tutte le novità della programmazione 2018-2019, approvate dalla Provincia, come l'indirizzo di meccatronica negli istituti "Ferrari" di Maranello e "Marconi" di Pavullo, quello sulle biotecnologie ambientali all'istituto Calvi di Finale Emilia e il liceo sportivo a Pievepelago

Come sottolinea Emilia Muratori, consigliere provinciale con delega all'Istruzione nella presentazione della pubblicazione «si tratta di una scelta che può decidere il futuro non solo scolastico dei ragazzi, ma anche professionale. Il mio consiglio è di valutare in base ai propri interessi e aspettative, confrontandosi anche con gli insegnanti. Nel modenese l'offerta formativa è eccellente e non a caso attrae migliaia di studenti dalle province limitrofe; ai ragazzi spetta il compito di decidere con la consapevolezza che una profonda preparazione culturale e professionale rappresenta la condizione indispensabile per affrontare al meglio le sfide future e le nostre scuole sono certamente all’altezza del compito a cui sono chiamate».

Sulla base degli iscritti al primo anno delle superiori modenesi in questo anno scolastico, è confermata la preferenza per l'istruzione liceale, segue il comparto tecnico quindi quello professionale, con preferenze per il settore dell’industria e l’artigianato rispetto ai servizi.

La Provincia gestisce la manutenzione di 32 istituti superiori, ospitati in 58 edifici scolastici, quasi 1400 aule, oltre 500 laboratori e 24 palestre.