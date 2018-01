Imposta pubblicità e Tosap. Nuove modalità e date di scadenza

Ne dà comunicazione il Servizio Tributi del Comune di Modena ricordando le modalità possibili di adempimento. Si può pagare mediante i nuovi modelli precompilati di pagamento PagoPA, il sistema di pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione stabilito dall’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid) e realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente il pagamento (tutte le informazioni online a www.comune.modena.it/servizi-online/pagopa).

Il pagamento può anche essere effettuato tramite il modello F24 gratuito presso qualsiasi sportello bancario o postale, o tramite internet banking, secondo le modalità indicate negli avvisi inviati. Per l’Imposta comunale sulla pubblicità si può fare riferimento al Gestore I.C.A. Srl in via Quattro Novembre 2, tel. 059 395814 – fax 059 3983399.

Per informazioni sulla Tosap al Comune di Modena - Servizio Tributi – via Santi 40, tel. 059 2032137, oppure via e-mail (tributi@comune.modena.it). L’attività di controllo sulle eventuali irregolarità relative a Icp e Tosap nel territorio comunale continuerà anche successivamente alla scadenza di pagamento.