Azienda modenese cerca personale: dove trovarlo

Se sei un imprenditore e sei in cerca di nuove risorse umane da inserire nel tuo organico aziendale ti sarai chiesto dove poterle cercare. Se un tempo si mettevano annunci sui giornali, o per radio o in televisione, cosa che accade anche oggi, ma sempre più di rado, certamente l'online ha aiutato. Infatti vi sono siti come:

Linkedin

Indeed

InfoJobs

Modena.Bakeca

Manpower

Subito.it

Adecco.it

Kijiji

Monster

Tra questi c'è anche il servizio ModenaToday

Tuttavia, anche il Comune di Modena consente alle aziende di trovare le risorse umane necessarie grazie ai Centri per l'Impiego che prevedono i seguenti servizi:

Servizi offerti dai Centri per l’impiego

Ricerca di personale e incrocio domanda/offerta di lavoro

I datori di lavoro possono avanzare le proprie richieste di personale ai Centri per l’impiego compilando ed inviando il modulo scaricabile dalla documentazione sotto allegata.

I Centri per l’impiego effettueranno una preselezione e selezione dei candidati presenti nei loro database, individuando e segnalando quelli con i requisiti e le caratteristiche richieste, previa verifica dell’effettiva disponibilità e motivazione all’occupazione proposta.

Pubblicazione delle offerte

I Centri per l'impiego offrono alle aziende la possibilità di pubblicare le proprie offerte di lavoro, in modo del tutto gratuito. Provvederanno altresì a pubblicizzare le offerte, anche in forma anonima, nelle bacheche dei Centri per l’impiego di tutto il territorio di Modena e sul portale regionale dedicato al lavoro.