Che cos'è la visura camerale e come ottenerla a Modena

La visura è un documento, rilasciato in carta semplice, che contiene la descrizione di una impresa iscritta al Registro Imprese o al R.E.A.

Può essere richiesta per qualsiasi impresa qualunque sia la sua ubicazione sul territorio nazionale.

Tipologia delle visure

VISURA ORDINARIA: Riporta tutte le informazioni aggiornate ed analitiche, legali ed economico/amministrative presenti dell'impresa iscritta.

VISURA ORDINARIA IN LINGUA INGLESE: utile per i soggetti esteri che necessitano di acquisire informazioni su imprese italiane. Inoltre può essere richiesta da un’impresa italiana per esibirla ad un soggetto estero che non richiede la forma di certificato. Anche sulla visura ordinaria in lingua inglese è presente il QR Code.

VISURA STORICA: Contiene gli stessi dati della visura ordinaria ma consente di conoscere anche le variazioni intervenute nel tempo.

ASSETTI PROPRIETARI: Riguarda le società di capitali. La visura contiene la suddivisione del capitale sociale tra i vari possessori di quote e azioni, i relativi nomi e codici fiscali.

DI DEPOSITO: Contiene informazioni relative all'avvenuto deposito e protocollazione presso il Registro Imprese di Modena di atti, domande e denuncie non ancora iscritti.

VISURA SOCIETA' CONTROLLATA: consente di conoscere quali società esercitano una attività di direzione e coordinamento sull'impresa selezionata.

VISURE PER BLOCCHI INFORMATIVI: è possibile ottenere visure, sia ordinare che storiche, con contenuto mirato a blocchi di informazioni, limitando, così, anche i costi di rilascio.

Società di Capitali

Per le SOCIETA' DI CAPITALI sono disponibili visure con i seguenti blocchi informativi:

capitale e strumenti finanziari

sede e unità locali

scioglimento, procedure concorsuali e cancellazione

amministratori

sindaci, membri organi di controllo

titolari di altre cariche o qualifiche

trasferimenti di rami d'azienda, fusioni, scissioni, subentri

attività albi, ruoli e licenze

società o enti controllati

pratiche in istruttoria

partecipazioni in altre società

soci e titolari di diritti su quote e azioni

informazioni da statuto, ultimo statuto depositato

scheda persona

Società di persone

Per le SOCIETA' DI PERSONE sono disponibili visure con i seguenti blocchi informativi:

informazioni patrimoniali

sede e unità locali

scioglimento, procedure concorsuali e cancellazione

soci e titolari di altre cariche o qualifiche

trasferimenti di rami d'azienda, fusioni, scissioni, subentri

attività albi, ruoli e licenze

società o enti controllati

pratiche in istruttoria

partecipazioni in altre società

informazione patti sociali, ultimi patti depositati

scheda persona

Imprese individuali

Per le IMPRESE INDIVIDUALI sono disponibili visure con i seguenti blocchi informativi:

pratiche in istruttoria

partecipazione in altre società

scheda persona

Costi per le visure

MISE - Decreto 17 Luglio 2012

Nuovi modelli dei certificati tipo del Registro Imprese e del REA e nuova ricevuta Comunica

Nuovi diritti di segreteria in vigore dal 1 agosto 2012