Come aprire una startup in Emilia-Romagna se hai un'ottima idea

Se hai un'idea imprenditoriale innovativa e desideri capire come poterla realizzare, certamente l'Emilia-Romagna è una delle regioni europee più performanti per chi vuole lanciare una startup. Infatti, è la seconda regione in Italia per numero di startup in base al numero degli abitanti, e questo dato è evidenziato dalla numerosa presenza di servizi organizzati dalla Regione Emilia-Romagna per chi desidera lanciare un progetto imprenditoriale.

Il sito di riferimento è certamente EmiliaRomagnaStartUp che consente di accedere a numerose conoscenze in questo ambito. In particolare è possibile accedere a:

Servizi finanziari, marketing e amministrativi

Rete di startup a disposizione con cui confrontarsi

Spazi fisici in cui lavorare e fare networking

Bandi, concorso e opportunità per startup

Finanziatori di progetti innovativi

Una delle prime domande riguarda i contributi, ovvero dove poterli trovare. Anche in questo caso ci sono ben quattro piattaforme che fanno al caso tuo:

Imprese Regione Emilia-Romagna: è il sito internet ufficiale per conoscere tutte le novità e le attività proposte dalla Regione Emilia-Romagna per il mondo imprenditoriale, e quindi non solo per le startup.

Contributi Regione Emilia-Romagna: è il sito internet ufficiale della Regione che pubblica i contributi a cui si può accedere se si è un'impresa e come farlo attraverso gli appositi bandi.

Startupemiliaromagna.it : è il sito internet del progetto EmiliaRomagnaStartUp, creato insieme alla Regione Emilia-Romagna, e volto a creare una piattaforma informativa e di incontro ad hoc per chi ha una startup o per chi vuole lanciare una startup.

Emilia Romagna Contributi: è il sito internet dedicato esclusivamente sui contributi della Regione per progetti imprenditoriali avviati o che si desidera avviare.

Finanziamenti a fondo perduto: è un sito internet a livello nazionale che però contiene una parte dedicata esclusivamente ai finanziamenti a fondo perduto per l'Emilia-Romagna.